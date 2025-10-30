Virgin Media O2, participada por Telefónica, firma una asociación histórica con Starlink

Virgin Media O2, la teleco conjunta de Telefónica y Liberty en el Reino Unido, ha anunciado hoy una nueva asociación histórica de varios años con Starlink Direct to Cell, lo que marca una iniciativa pionera en el Reino Unido para mejorar la cobertura de la red móvil rural y mejorar la experiencia del cliente.

El operador es el primero en el Reino Unido en utilizar la posición de liderazgo de Starlink como la constelación de satélite a móvil más grande del mundo con 650+ satélites en órbita terrestre baja (LEO) para brindar conectividad directamente a dispositivos que utilizan una parte del espectro móvil con licencia de O2. El nuevo producto, que se llamará O2 Satellite, ofrecerá inicialmente servicios de mensajería y datos, con más mejoras y aplicaciones en el futuro en una amplia gama de teléfonos. El soporte de aplicaciones crecerá con el tiempo, con un enfoque en el soporte dirigido a las aplicaciones más solicitadas en el lanzamiento, principalmente mensajería, mapas y servicios de ubicación.

Virgin Media O2 permitirá a los clientes usar sus teléfonos en áreas más rurales

O2 Satellite, impulsado por la conectividad satelital de Starlink, permitirá a los clientes usar sus teléfonos en áreas más rurales, desde Lands End hasta Inverness. Esto les brindará tranquilidad y seguridad de que pueden mantenerse en contacto con el resto del mundo cuando viajen o realicen actividades como senderismo, campamento o navegación en áreas costeras, basándose en el despliegue de la Red Rural Compartida líder en la industria de Virgin Media O2.

El servicio O2 Satellite complementará la red móvil existente de O2 y funcionará automáticamente en áreas sin cobertura móvil tradicional, conocidas como ‘not spots’, con el objetivo de expandir la cobertura terrestre de Virgin Media O2 en el Reino Unido a más del 95% dentro de los 12 meses posteriores al lanzamiento. Esta cobertura aumentará aún más cuando se implementen los satélites Starlink de próxima generación, junto con nuevas mejoras en el rendimiento, el uso de aplicaciones y una expansión de los casos de uso.

El operador está realizando actualmente pruebas internas del servicio habilitado por satélite, y el despliegue para el cliente está previsto para principios de 2026. Seguirán más detalles sobre la propuesta y los precios.