Yolanda Díaz se entera ahora de que Puigdemont chantajea a Sánchez

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aseguró que tiene "hilo directo" con el prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont para aprobar la reducción de jornada. Ahora dice que es un 'chantajista'.

Mucho ha tardado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de enterarse de que Junts lleva desde hace mucho tiempo chantajeando a Pedro Sánchez, que acepta tal extorsión con tal de permanecer en la Moncloa. Y lo ha hecho intentando buscar culpables a su dura derrota parlamentaria por su ley de reducción de jornada, una ley que pretendía sacar adelante solo con la negociación con sus dos sindicatos sumisos, UGT y CCOO, sin el consenso ni con la patronal ni con grupos políticos claves para su aprobación.

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda de Sánchez y ministra de Trabajo, líder de Sumar, no levanta cabeza. Hundida en las encuestas, con más descrédito que crédito en esa mayoría social que ella se arroga, pero que nadie sabe de dónde sale –26 diputados de 350 que las encuestan rebajan ahora a 10/11 escaños-, ha acusado este jueves a Junts de haber intentado chantajear, algo que lleva haciendo en la anterior y en esta legislatura, donde redactó incluso la ley de Amnistía a Puigdemont, en la negociación de la reducción de la jornada laboral ya que, según ha dicho, «cree que tiene una llave que le da derecho a hacer lo que sea menester».

Ni siquiera la pleitesía que le ha rendido Díaz al prófugo Puigdemont le ha servido para sacar adelante su ley estrella

Un día después de que decayera en el Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, al salir adelante las enmiendas a la totalidad de Junts, el PP y Vox, Díaz ha cargado contra estos tres partidos en una entrevista en Onda Cero y ha sido especialmente dura con la formación de Carles Puigdemont.

«Uno lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje», ha declarado.

A continuación, ha señalado que negociar «no es tener una posición de fuerza en la que uno cree que tiene una llave y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester», en alusión de nuevo a Junts, que ha dicho que en las negociaciones sobre la jornada laboral intentó introducir cuestiones ajenas a este asunto.

Díaz ha restado importancia al hecho de que en el debate de esta medida no estuvieran presentes en el Congreso muchos de los ministros del PSOE ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acudió al estreno de una película con su mujer.

«Cada uno hace lo que tenía que hacer, no estaba previsto institucionalmente que el presidente estuviera en este debate», ha indicado.

Yolanda Díaz asegura que tiene el apoyo de los votantes del PP en su ley de reducción de jornada, tumbada por el Congreso

Por otro lado, ha criticado al PP por votar en contra de una medida que asegura que apoyan sus propios votantes y ha afirmado que su gabinete intentó negociar «en multitud de ocasiones» con la formación de Alberto Núñez Feijóo con peticiones formuladas por carta y teléfono.

«(El PP) no ha tenido la institucionalidad de sentarse», ha lamentado Díaz, quien ha detallado que llegaron a fijar una reunión en julio con el equipo negociador del PP pero que finalmente la reunión no se produjo porque se impidió «institucionalmente».

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del partido, ha acusado posteriormente a Díaz a través de un vídeo en redes sociales de faltar a la verdad.

«Ha dicho que había quedado conmigo antes de verano y más o menos que la dejé tirada. Eso es rotundamente falso. La vicepresidenta jamás me ha llamado ni ha concertado una reunión conmigo, ni para hablar del tema de ayer ni para hablar de ningún otro tema», ha explicado.

En una entrevista en RNE, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también se ha referido al «no» del PP y ha defendido la negativa de su partido a aprobar esta reforma porque afecta al tejido económico y empresarial, especialmente a las pymes y a los autónomos e impuesta «sin flexibilidad».