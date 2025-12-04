Federated Hermes prevé un crecimiento del 3% para EEUU en 2026

Phil Orlando, estratega jefe de mercados y director global de inversiones en Federated Hermes, se muestra significativamente más optimista que el consenso respecto a la evolución de la economía estadounidense en 2026. “Creemos que la economía de Estados Unidos será mucho más robusta de lo que se anticipa”, afirmó, estimando un avance del PIB del 3% para ese año.

La cifra duplica la previsión recogida por el consenso de Blue-Chip, situado en el 1,5%. Orlando sostiene que la resiliencia del gasto, tanto el de los hogares como el de las empresas, es la base de este optimismo. Recordó, además, que el consumo representa cerca del 70% del PIB estadounidense, pero puso el acento en un dato menos conocido: el 10% de la población con mayores ingresos concentra la mitad del gasto total del país.

Federated Hermes cree que los aranceles de Trump son herramientas temporales de política económica

Según el estratega, este grupo de consumidores de renta alta “parece actuar al margen de las presiones inflacionistas” y ha impulsado las sólidas cifras de ventas minoristas del año, compensando la menor aportación de los hogares con menos recursos, más afectados por la inflación y la debilidad del mercado laboral. De cara al cierre del año y a la campaña navideña, Orlando espera que esta tendencia se mantenga. Añade que, apoyados en la fortaleza de la bolsa y el precio de la vivienda, los compradores de gama alta seguirán marcando el ritmo en 2026.

Sobre el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump, Federated Hermes subraya que las tarifas son “herramientas temporales de política económica”, sujetas a variaciones. Orlando apunta que, aunque las negociaciones de la administración Trump están modificando el marco del comercio internacional, las decisiones de inversión permanecerán en un “terreno fluido” hasta que se cierren acuerdos formales.

Para 2026, la firma prevé que el efecto de los aranceles sobre el crecimiento del PIB será limitado y coincide con la Reserva Federal en que su impacto inflacionista será transitorio. Si los ingresos derivados de estas tarifas alcanzan las estimaciones del Gobierno, hasta 300.000 millones de dólares al año, el PIB podría recibir un impulso adicional, ya que las exportaciones netas forman parte directa del cálculo de la producción nacional, explicó Orlando.