Fernández (Podemos) pide que se retiren sus alusiones a Verónica Casado y Mengele

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, admitió hoy que su analogía entre la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el doctor Josef Mengele, un nazi del campo de concentración de Auschwitz, fue «muy desafortunada» y «muy desacertada», por lo que solicitó también a las Cortes que retiren sus declaraciones de ayer del Diario de Sesiones y avanzó que hablará con la aludida para pedirle «perdón» y «disculpas» si le molestaron sus palabras.

Pablo Fernández pronunció estas palabras al subir a la tribuna durante el debate de una proposición no de ley del Grupo Popular en el pleno de las Cortes, después de que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, le pidiera que rectificara y que el presidente del parlamento, Luis Fuentes, ordenara retirar sus declaraciones del Diario de Sesiones para que no constaran. Tras esto, Pablo Fernández continuó para fijar posición sobre la iniciativa parlamentaria. A continuación, la procuradora de Ciudadanos (Cs) Marta Sanz apuntó que tras recuperarse la «cordura» era el momento de seguir con el debate en el pleno.

Más tarde, en los pasillos de las Cortes, Pablo Fernández reiteró que en su intervención no tuvo el ánimo de «ofender» o molestar a nadie por lo que confirmó su intención de hablar hoy con la consejera de Sanidad. Aseguró que si estuviera molesta con sus palabras le pedirá perdón y disculpas.

Argumentó que milita en una formación que aborrece al nazismo y el fascismo, así como a la extrema derecha, que recordó tiene presencia en las Cortes y en todo el país. Por ello, expresó sus preocupación porque haya formaciones como Ciudadanos que blanqueen a formaciones como VOX, que a su juicio cuestiona la violencia machista, por lo que consideró que otros también deberían pedirle perdón a los ciudadanos.

El dirigente de Podemos había espetado este martes en la sesión de control al Ejecutivo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que iba a pasar a la historia como la doctora Mengele de los pueblos, por su plan de reordenación de la atención sanitaria rural.

El parlamentario invitó a la Junta a enviar cartas y misivas a otros colectivos, no solo a la Embajada de Israel, como anunció el vicepresidente Francisco Igea para disculparse por lo sucedido en las Cortes. Pablo Fernández criticó que en el Ejecutivo autonómico se dediquen a esto y no a tomar medidas a pesar de que en su opinión Castilla y León atraviesa una situación «dramática» y «muy preocupante». Así, el dirigente de la formación ‘morada’ aseguró que él no le hará el juego al vicepresidente, que recalcó solo busca ganar con esta polémica notoriedad y seguidores en Twitter, puesto que para Pablo Fernández cada vez está «más solo» y «más devorado» por sus contradicciones.