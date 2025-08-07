Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, incapaz de proponer medidas válidas para mitigar el grave problema de la vivienda en España.

2.251 euros por metro cuadrado, el nuevo récord del precio de la vivienda en España

El precio medio de la vivienda registró en el segundo trimestre del año un nuevo récord con 2.251 euros por metro cuadrado, un 1,1 % más que en el primer trimestre, cuando éste se había incrementado en un 2,9 %, según los datos del Colegido de Registradores difundidos este jueves.

La fortaleza de la demanda, apoyada por el crecimiento de la población y los bajos tipos de interés, junto a la evolución favorable de factores socioeconómicos, ha provocado que los precios de los inmuebles hayan continuado al alza en el segundo trimestre.

Según estos datos, el precio medio de la vivienda usada aumentó un 2,9 % hasta los 2.215 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, este incremento contrasta con el descenso del 2,9 % en el precio medio del metro cuadrado en las viviendas nuevas, cuyo valor se situó en 2.396 euros.

El índice de precios de vivienda de ventas repetidas también alcanzó un máximo histórico situándose un 21,4 % por encima del nivel máximo de 2007, pero su crecimiento se ha moderado con respecto al trimestre anterior.

En concreto, durante el periodo comprendido desde abril hasta junio, este índice ha subido un 3,6 % mientras que en el trimestre anterior había aumentado un 5,7 %

El precio medio de la vivienda en Madrid supera los 4.000 euros por metro cuadrado

La comunidad autónoma con los precios medios más altos es Madrid, con 4.067 euros por metro cuadrado, y le siguen las Islas Baleares (3.946 euros) y el País Vasco (3.220 euros).

Por el contrario, el precio medio más bajo se encuentra en Extremadura, con 881 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha (997 euros) y Castilla y León (1.248 euros).

En cuanto a las compraventas, se registró un descenso trimestral del 5,8 % al contabilizarse 171.078 operaciones. En comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior aumentaron un 17 %.

Respecto a la vivienda nueva el descenso asciende al 18 %, mientras que en la usada la caída es menor, del 2,1 %.

Las hipotecas sobre vivienda registrada aumentaron en el segundo trimestre un 3,8 % respecto al primero, al alcanzar las 123.606 operaciones, y un incremento en comparación al mismo periodo del año anterior del 32,5 %.

La cuota hipotecaria mensual media registró una cuantía media de 748,3 euros (0,4 % más que en el primer trimestre) y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se ha situado en el 32,2 %.

Por otro lado, el porcentaje de compras de vivienda por extranjeros queda en el 14,1 %, el mismo resultado que el trimestre precedente, y las principales nacionalidades identificadas han sido la británica, alemana y neerlandesa.