Óscar López, ministro para la Transformación Digital y candidato de Sánchez a la Comunidad de Madrid. del que dependen los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE).

8.000 funcionarios esperan a incorporarse a su plaza en medio de la parálisis del Gobierno

CCOO, el sindicato comunista que no se caracteriza precisamente por sus críticas al Gobierno de PSOE-Sumar, sino más bien por sus alabanzas, denuncia la demora «injustificada» en la incorporación de personal funcionario en la Administración General del Estado, casi 8.000 puestos que el Gobierno se había comprometido a cubrir durante el mes de julio.

En un comunicado remitido a los medios este miércoles, el sindicato asegura que esta situación provoca falta de citas previas o imposibilidad de prestar servicios como la renovación de DNI y pasaportes, la gestión de altas y bajas en el SEPE y la Seguridad Social, o la no resolución de expedientes de extranjería.

La falta de funcionarios provoca la falta de citas previas en muchos servicios públicos

Según detallan, se trata de dos procesos selectivos con funciones de atención a la ciudadanía y resolución de expedientes, uno de ellos con más de 2.500 personas que han superado la oposición al Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado y otro con más de 5.400 personas que aprobaron la oposición al Cuerpo General Administrativo de la AGE.

«Desde la publicación de los listados de personas aprobadas, en el mes de marzo, no han recibido ninguna información sobre la situación del proceso selectivo. Ni previsión de solicitud de destinos, ni mucho menos de la posible fecha de incorporación», denuncia CCOO.