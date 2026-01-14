Abanca está controlada por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet (c) tras su compra a precio de saldo al FROB de las antiguas cajas de ahorro gallegas.

Abanca aumenta su capital en 120 puntos básicos tras aprobar el BCE sus modelos internos

El Banco Central Europeo (BCE) ha otorgado a Abanca, presidida y controlada accionarialmente por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, que prevé aumentar su capital en 120 puntos básicos, la autorización para utilizar sus propios modelos avanzados de evaluación de riesgo de crédito en el cálculo de requisitos de capital.

Esta validación se aplica a la práctica totalidad de la cartera minorista en España, abarcando particulares, autónomos, negocios y PYMEs minorista. Esta resolución llega tras un exhaustivo y riguroso examen de cinco meses por parte de los supervisores europeos, según ha informado la entidad bancaria este miércoles.

«Hito de gran relevancia», según Abanca

El proyecto estratégico para convertir a Abanca en una entidad de modelos avanzados (IRB) ha culminado con la aprobación del 100 % de las carteras presentadas. «Este pleno supone un hito de gran relevancia, dada la excepcional complejidad técnica y el volumen de segmentos validados de forma simultánea», apuntan desde Abanca.

Según la entidad, «la adopción del enfoque IRB (Internal Ratings-Based), unida al sólido desempeño del negocio, proyecta a Abanca hacia el liderazgo en solvencia dentro del ranking bancario nacional», mientras que el banco estima que en el cuarto trimestre, con esta primera aplicación de los modelos, junto al beneficio retenido y la evolución del último trimestre del ejercicio, se producirá una mejora de la ratio de Capital Total de alrededor de 120 puntos básicos ‘fully-loaded’.