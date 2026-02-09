Amancio Ortega ultima su entrada en Australia de la mano del fondo Macquarie

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega (fundador de Zara), Brighter Super, el grupo de inversiones Mercer y UniSuper han acordado lanzar una oferta no vinculante, junto con Macquarie, por el 100 % del grupo logístico ‘aussie’ Qube, valorado en 11.600 millones de dólares australianos (6.900 millones de euros).

Según publica el diario Financial Review, la operación podría cerrarse mediante acuerdo de la Junta de accionistas de Qube.

El fondo Macquaire, según la misma fuente, lidera la operación. El fondo posee ya un 18,4 % del capital del grupo logístico australiano, si bien la oferta conjunta por el 100 % de Qube se encuentra en un proceso inicial.

Pontegadea, que centra sus inversiones en el sector inmobiliario de oficinas, haría su primera incursión en Australia de concretarse la operación sobre Qube y reforzaría su estrategia de diversificar los negocios.

Macquaire es un proveedor de servicios financieros internacional con sede en Australia que opera en 31 mercados, con más de 19.800 empleados. Posee una sede en Madrid desde 2010.

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega

Pontegadea esta especialmente especializada en el mercado inmobiliario. Entre sus últimas adquisiciones destaca la de una nave logística en la localidad inglesa de Knowsley, cerca de Liverpool, por unos 81 millones de libras (92,9 millones de euros) a la inmobiliaria PLP.

El almacén que ha adquirido la sociedad de Amancio Ortega, dueño de Inditex, tiene una superficie de unos 80.000 metros cuadrados, se acabó de construir en 2022 y desde entonces está alquilado a Amazon.

También cerró en octubre de 2035 la adquisición del edificio de oficinas centrales del Banco Sabadell en Miami (EEUU) por un importe próximo a 235 millones de euros (275 millones de dólares).

La transacción, que se llevó a cabo por la filial estadounidense de Pontegadea es la de mayor cuantía que se ha ejecutado en el sur del estado de Florida en 2025.