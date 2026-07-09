El IBEX 35 rebota un 1,14% y recupera los 19.300 puntos

El IBEX 35 ha rebotado este jueves un 1,14 %, lo que le ha permitido recuperar la cota de los 19.300 puntos tras las fuertes caídas de la pasada sesión, pese a que los ataques entre Estados Unidos e Irán se han intensificado y mantienen el precio del petróleo entorno a los 77 dólares el barril. Inditex ha subido un 2,29 %, y el Banco Santander, un 1,65 %.

Asimismo, al cierre de las negociaciones, el IBEX 35 ha sumado 218,5 puntos, ese 1,14 %, con los que ha conseguido concluir la jornada en los 19.322,8 puntos. Este avance se suma a la revalorización del 11,64 % que el índice español acumula en lo que va de año.

La apertura, con alzas superiores al 0,8 %, marcó el inicio de una sesión en la que el selectivo nacional mantuvo un tono positivo constante y osciló en una franja entre los 19.250 y los 19.350 puntos.

En lo referente a las compañías cotizadas, el sector bancario (1,51 %) ha recuperado parte del terreno perdido ayer y sus entidades han cerrado en verde después de la mejora y ratificación de las calificaciones crediticias por parte de Fitch.

Unicaja, que ha ocupado la segunda posición del IBEX 35

Unicaja, que ha ocupado la segunda posición del selectivo tras subir un 2,72 %, seguido del Banco Sabadell (2,45 %). Mientras que CaixaBank (2,12 %), Bankinter (2,06 %), Santander (1,65 %) y BBVA (0,77 %) han vuelto a cerrar en verde.

ACS ha subido un 3,04 %, la mayor subida del IBEX, seguido de Unicaja y Sabadell, IAG (2,4 %) y Sacyr (2,35 %).

En el lado opuesto, Cellnex ha cerrado con una caída del 2,22 % junto a Indra, que ha cedido el 1,98 %.

Entre los principales valores del parqué nacional, además del BBVA y el Banco Santander, Inditex se ha revalorizado un 2,29 %; mientras que Repsol e Iberdrola han avanzado un 0,3 % y un 0,19 %, respectivamente. En el lado opuesto de la ‘Blue Chips’ españolas, Telefónica se ha desmarcado de la tendencia alcista al ceder un 0,97 %.

El resto de las plazas del continente, a excepción de Londres (-0,19 %) recuperaban el rumbo positivo perdido en la pasada sesión y a su cierre, Milán (1,09 %) seguía al parqué español, acompañado de París (0,9 %) y Fráncfort (0,89 %).

Las subidas de la jornada han tenido lugar en una sesión en la que se han conocido las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). En dicho documento, los miembros del Consejo de Gobierno apuntaban a que el reciente incremento de los tipos de interés respondía a una medida acorde al escenario macroeconómico actual, descartando que se tratara de una subida «de seguridad».

la deuda española situó el rendimiento de su bono soberano en el 3,529 %

Con el euro cambiándose en los 1,1433 dólares, un 0,14 % más, la deuda española situó el rendimiento de su bono soberano en el 3,529 %, con la prima de riesgo en los 44,6 puntos básicos con respecto a la deuda alemana.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street mantenía el tono positivo de la apertura con ganancias en sus principales índices impulsadas por las empresas de semiconductores.

Al cierre europeo, el tecnológico Nasdaq escalaba un 0,76 %, el S&P 500 un 0,51 % y el Dow Jones un 0,24 %.

En Asia, Samsung (0,18 %) ha vuelto a cerrar con tono positivo tras el adelanto de sus resultados que no convencieron al mercado y que llevaron a la tecnológica a caer más de un 6 % en las pasadas dos jornadas.

En el ámbito geopolítico, apenas tres semanas después de la firma del acuerdo de paz provisional en Oriente Medio, la tensión se ha recrudecido. El ejército estadounidense ha bombardeado posiciones en Irán por segundo día consecutivo, unas acciones que han sido replicadas por la república islámica mediante contraataques dirigidos a puntos de interés para EEUU en Kuwait, Baréin y Catar.

el bitcóin subía un 1,56 %

Este recrudecimiento mantiene el precio del barril de brent, el crudo de referencia en Europa, en los 76,83 dólares, pese a caer un 1,53 % en una sesión con gran volatilidad.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, referencia en el mercado estadounidense, bajaba un 1,62 % y situaba el barril en los 72,33 dólares.

El gas natural TTF subía un 1,43 % y superaba a la cota de los 50 euros el megavatio hora (50,101 euros).

En lo relativo a los metales preciosos, tanto el oro (4.128 dólares) como la plata (60,33 dólares) repuntaban con fuerza un 1,25 % y un 3,48 %, respectivamente.

De la misma manera, el bitcóin subía un 1,56 %, hasta los 63.026 dólares. E