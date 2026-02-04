BBVA se une al consorcio bancario que emitirá una ‘stablecoin’ europea

BBVA se ha incorporado al consorcio de once grandes entidades financieras europeas que han constituido una ‘joint venture’, Qivalis, para lanzar una ‘stablecoin’ vinculada al euro. El objetivo es poder realizar pagos de manera más rápida y barata, así como permitir la liquidación de activos digitales dentro de un entorno regulado y con todas las garantías que ofrece un banco europeo. El lanzamiento comercial está previsto para el segundo semestre de 2026, una vez completados los desarrollos técnicos y regulatorios.

Qivalis es la ‘joint venture’ impulsada por la industria bancaria europea para crear una ‘stablecoin’ común, vinculada al euro, que permita el intercambio seguro y simultáneo entre activos digitales y pagos en euros más rápidos y económicos entre bancos. El consorcio de entidades está formado, además de por BBVA, por Banca Sella, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB y UniCredit.

El consorcio ha constituido esta ‘joint venture’ en Ámsterdam bajo los estándares de solvencia, gobernanza y protección del cliente que fija el marco regulatorio europeo de criptoactivos (MiCA). Actualmente, la nueva empresa está a la espera de obtener la licencia como Entidad de Dinero Electrónico por parte del Banco Central de los Países Bajos.

La adhesión a Qivalis marca un nuevo hito en la larga trayectoria de BBVA explorando los activos digitales

Su principal objetivo es la emisión de una criptomoneda estable común que permitirá a los bancos europeos ofrecer a sus clientes nuevas soluciones de pagos y liquidación de activos financieros ‘tokenizados’, utilizando la tecnología ‘blockchain’. Así, por ejemplo, un profesional autónomo podría pagar a sus proveedores situados en otros países, o que operan con otras entidades, en menos tiempo y con menores comisiones, utilizando una solución vinculada al euro y directamente integrada en su banco.

“La colaboración entre bancos es clave para crear estándares comunes que acompañen la evolución de la banca del futuro y trasladar la innovación financiera de manera consistente y útil a nuestros clientes. Así, BBVA aporta a Qivalis una amplia experiencia acumulada durante años de exploración y desarrollo de casos de uso vinculados a los activos digitales”, señala Alicia Pertusa, responsable de Partnerships e Innovación en BBVA CIB.

“La incorporación de BBVA al consorcio es un paso adelante muy importante. Con su entrada, nuestra red reúne ya a doce bancos europeos comprometidos con la construcción de un marco de ‘stablecoins’ en euros seguro y conforme con MiCA. Esta creciente alineación refuerza nuestra capacidad para ofrecer una infraestructura en cadena institucional sólida, para empresas y consumidores en Europa y en todo el mundo”, afirma Jan-Oliver Sell, CEO de Qivalis.

La adhesión a Qivalis marca un nuevo hito en la larga trayectoria de BBVA explorando los activos digitales como elemento clave para desarrollar infraestructuras financieras innovadoras, seguras y reguladas al servicio de clientes particulares y empresas. Entre las iniciativas más recientes están una colaboración con SWIFT para desarrollar una plataforma ‘blockchain’ que funcione como registro digital común para bancos de todo el mundo o la participación en Agorá, un proyecto del Banco de Pagos Internacionales para optimizar los pagos transfronterizos mayoristas con esta tecnología.