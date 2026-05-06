BBVA ficha a un ejecutivo de ING para su banco digital en Alemania

El BBVA ha nombrado a Jürgen von der Lehr, hasta ahora encargado de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Sostenibilidad en ING Alemania, responsable de su banco digital en este país, ha informado este miércoles en un comunicado.

Von der Lehr se pone al frente de un negocio que hasta ahora ha liderado Luis de Fiestas de Fuentes, que seguirá como responsable de Banca Transaccional y Préstamos del banco digital alemán.

Jürgen von der Lehr reportará directamente a Murat Kalkan, responsable global de Bancos Digitales del BBVA, que ha dicho que la experiencia de Von der Lehr en el mercado alemán y su conocimiento de la banca digital serán clave para que BBVA siga desarrollando su oferta en el país.

El nuevo responsable del banco digital de BBVA en Alemania lideró el área de Daily Banking en ING, tuvo el cargo de consejero delegado del negocio en Austria y director de Tecnología del banco holandés en Luxemburgo.

Antes de ING ocupó posiciones de responsabilidad digital y en el negocio de inversión y ahorro de Deutsche Bank.

También fue socio en Oliver Wyman y trabajó en firmas como A.T. Kearney, donde se enfocó en banca minorista, banca privada, tecnología y crecimiento en nuevos mercados.