Cae la compraventa de viviendas, pero suben los precios

La compraventa de viviendas volvió a caer en noviembre de 2025 al registrar un descenso interanual del 2,4 %, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la compra de una casa subió un 6,5 % y el precio del metro cuadrado se encareció un 6,3 %, según el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, las compraventas encadenan dos meses consecutivos a la baja tras el descenso del 1,9 % registrado en octubre.

Además, la superficie media de la vivienda en España se redujo en noviembre un 1,5 %, lo que según los notarios indica una ligera tendencia a la reducción del tamaño medio de las viviendas a nivel nacional.

Más de 61.000 compraventas de viviendas en noviembre

A falta de conocerse el dato de cierre del ejercicio, en noviembre se contabilizaron 61.217 compraventas de vivienda.

Las transacciones de pisos disminuyeron un 4,4 % hasta las 45.944 unidades, mientras que las de viviendas unifamiliares se incrementaron un 4,2 % con respecto al mismo mes de 2024 hasta llegar a las 15.273 unidades.

Las mayores caídas de las compraventas se dieron en la Comunidad de Madrid (-14,3 %); Islas Baleares (-13,9 %); Cantabria (-10,3 %); Islas Canarias (-7,9 %); Asturias (-6,7 %); Galicia (-6,4 %) y Comunidad Valenciana (-4,1 %).

Por el contrario, por encima de la media nacional se situaron Navarra (10,4 %); Extremadura (5,2 %); La Rioja (4,2 %); Castilla-La Mancha (2,9 %); Andalucía (2,7 %) o Castilla y León (2,1 %).

Castilla-La Mancha lideró las subidas de precios (22 %) en viviendas

En noviembre, el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.937 euros/m², registrando un ascenso del 6,3 % interanual.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 7,2 % hasta alcanzar los 2.226 euros/m², mientras que en las viviendas unifamiliares promedió los 1.442 euros/m², lo que supone un aumento del 5,3 %.

Los precios de la vivienda se encarecieron en noviembre en 16 autonomías, siendo los mayores incrementos los de Castilla-La Mancha (22,3 %); Asturias (19,5 %); Murcia (19 %); Comunidad Valenciana (12,7 %); Cantabria (11 %); Cataluña (9,7 %); País Vasco (9,4 %); Baleares (9,1 %); Comunidad de Madrid (9,1 %); Canarias (7,7 %) y Aragón (7,5 %).

Por el contrario, los precios de la vivienda registraron retrocesos en Castilla y León (-1 %).

La cuantía de los préstamos sube un 9,7 %

En noviembre, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 6,5 % hasta las 32.138 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 9,7 % interanual, alcanzando los 178.332 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,5 %. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,4 % del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 14 autonomías, pero tuvieron descensos en Cantabria (-6,5 %), Aragón (-4,1 %) y Castilla y León (-1,2 %).

Los mayores incrementos se registraron en Navarra (17,4 %); La Rioja (17,3 %); Castilla-La Mancha (15,5 %); Cataluña (12,6 %); Comunidad Valenciana y Extremadura (10 %, en ambos casos).