CaixaBank coloca dos bonos en el mercado americano por 2.000 millones de dólares

CaixaBank ha cerrado una colocación de deuda en dólares en el mercado americano con la emisión de dos bonos en formato senior no preferente de 1.000 millones de dólares (unos 849 millones de euros) cada uno.

El banco ha precisado este miércoles que se trata de la quinta emisión en dólares que lleva a cabo desde el año 2023.

El primer tramo tiene un vencimiento a 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año, y el importe colocado ha sido de 1.000 millones de dólares.

El precio final de esta emisión se ha fijado en 95 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, desde un precio indicativo inicial de 125 puntos básicos, y el cupón ha quedado fijado en un 4,818 %, según la fuente.

Segundo tramo de la emisión de CaixaBank

En cuanto al segundo tramo, tiene un vencimiento a 11 años, con opción de amortización anticipada en el décimo año.

El importe colocado asciende también de 1.000 millones de dólares, y el precio final ha quedado fijado en 115 puntos básicos por encima del Tesoro Americano, también más bajo del punto de partida, que eran 145 puntos básicos, de acuerdo a la entidad.

En cuanto al cupón, se ha establecido en un 5,402 %.

Estrategia de diversificación

Con esta operación, CaixaBank continúa avanzando en su estrategia de diversificación de la base inversora y de las fuentes de financiación, aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado estadounidense por su tamaño y estabilidad.

La emisión también permite a CaixaBank reforzar su posición de pasivos «bail-inables», es decir, aquella deuda restructurable.

Tras esta emisión, el total emitido por CaixaBank en el mercado americano en dólares asciende a 10.250 millones.

En concreto, el banco colocó un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares en enero 2023, un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre 2023, otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024 y un triple tramo senior no preferente de 3.000 millones de dólares en junio de 2025.

Se trata de la segunda emisión pública de la entidad en lo que va de año, ya que en enero colocó 1.250 millones de euros en un bono senior no preferente con vencimiento a 11 años y amortización anticipada en el décimo año.