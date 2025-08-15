CaixaBank supera los 9 millones de usuarios en Bizum

CaixaBank ha alcanzado los 9 millones de clientes registrados en Bizum a cierre de junio de 2025, consolidándose como la entidad líder en el uso de esta solución de pagos móviles en España, con una cuota de mercado superior al 30%.

Durante los seis primeros meses del año, los clientes de CaixaBank realizaron más de 170,4 millones de envíos con Bizum, lo que representa una media de cerca de un millón de operaciones diarias. A ello se suman casi 5 millones de compras online, lo que supone un incremento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo de una adopción creciente del servicio en el comercio electrónico.

Además, el 92% de los clientes registrados ha utilizado Bizum en los últimos tres meses, un indicador del alto grado de fidelización y uso recurrente del servicio entre los usuarios de la entidad. Este compromiso se observa especialmente en imagin, el neobanco del Grupo CaixaBank, donde casi 2 millones de clientes usan Bizum mensualmente.

Innovación constante y experiencia de usuario mejorada

CaixaBank ha reforzado su apuesta por Bizum con el lanzamiento de nuevas funcionalidades orientadas a facilitar los pagos digitales en distintos ámbitos, como el pago de tasas e impuestos en plataformas públicas, y con la optimización del proceso de compra online, buscando una experiencia de usuario más ágil, intuitiva y sin fricciones.

Los clientes de CaixaBank pueden utilizar Bizum en más de 32.000 comercios online, una cifra que sigue creciendo con fuerza. En el primer semestre de 2025, el ritmo de incorporación de nuevos comercios se ha acelerado, impulsado por la demanda de soluciones de pago rápidas y seguras en el entorno digital.

Impulso a los pagos internacionales desde Bizum de CaixaBank

Otra de las grandes apuestas de la entidad es la expansión internacional de Bizum, que ya permite enviar y recibir dinero a usuarios en Portugal e Italia. Esta funcionalidad, desarrollada en el marco del proyecto European Payments Initiative (EuroPA), facilita los pagos transfronterizos de forma tan simple como los domésticos: seleccionando un contacto de la agenda del móvil o introduciendo su número de teléfono, el dinero se transfiere de inmediato.

Con esta iniciativa, CaixaBank continúa liderando la transformación digital de los servicios financieros, apostando por soluciones que combinan innovación, seguridad y sencillez para mejorar la experiencia del cliente.