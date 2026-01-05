En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, el país bolivariano dirigido en esas fechas por Nicolás Maduro, hoy encarcelado en Estados Unidos.

Comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI y Plus Ultra con Zapatero como punto fuerte

El PP ha anunciado este lunes que creará una nueva comisión de investigación en el Senado para indagar sobre el uso de dinero público en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El PP recomienda a José Luis Rodríguez Zapatero «que permanezca en España y que además esté localizado» porque podría ser pronto llamado a declarar.

Además, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, también convocará un pleno extraordinario el próximo día 15 para que comparezcan las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno, María Jesús Montero y Sara Aagesen, respectivamente.

Según ha detallado en rueda de prensa la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, la comparecencia de la titular de Hacienda responde a que está «al mando» de la SEPI, y la de Transición Ecológica por estar «bajo sospecha por la trama de hidrocarburos que pudo beneficiar a la dictadura» de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela capturado el sábado por Estados Unidos, que tenía en José Luis Rodríguez Zapatero su mejor defensor.

Quinta comisión de investigación

La aprobación de la comisión de investigación sobre la SEPI entra en votación en ese pleno del jueves 15, según han indicado fuentes del PP, cuyo grupo parlamentario tiene mayoría suficiente para que salga adelante.

Empezará sus trabajos en febrero, cuando comience el próximo período de sesiones ya que enero es, en principio, un mes inhábil parlamentario, al igual que julio y agosto.

Será la quinta comisión de investigación en esta legislatura en la Cámara Alta, tras las abiertas sobre el caso Koldo, el apagón, la dana y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta última, la del CIS, ya ha celebrado todas las comparecencias previstas y tan solo tiene pendiente el informe final de conclusiones, según indicaron fuentes del PP.

Zapatero, un hombre clave en la dictadura de Maduro

Alicia García ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nunca haya calificado al régimen de Maduro como una dictadura y que le haya protegido «siguiendo consignas políticas» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha indicado que aún no saben cuándo llamarán a comparecer a Zapatero en la comisión Koldo, pero le recomienda «que permanezca en España y que además esté localizado» porque podría ser pronto.

García ha señalado que la SEPI ha tenido «un deterioro histórico» desde que gobierna Sánchez, «convertida en una agencia de colocación del PSOE», y que en esa «mala gestión» se incluye que esté «en el centro de una trama corrupta bajo investigación judicial».

Por eso, en el PP han considerado que lo relacionado con la SEPI y el rescate de Plus Ultra tiene entidad suficiente para una comisión diferenciada a la ya destinada en el Senado a los casos de corrupción, la del caso Koldo, cuyo objeto de trabajo quedó ampliado varias veces y en la que ya han comparecido Montero y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Tanto Montero como Fernández comparecerán de nuevo, ahora en la nueva comisión de investigación, han apuntado fuentes del PP.

Ábalos, este jueves

El exministro José Luis Ábalos saldrá este jueves, día 8, de la cárcel madrileña de Soto del Real, en la que se encuentra en prisión provisional, para acudir a su comparecencia en la comisión Koldo del Senado a las 10:00 horas, salvo que el Tribunal Supremo deniegue a última hora la solicitud.

García ha explicado a la prensa que Ábalos recibió la notificación el 30 de diciembre y que en el Senado no han recibido ninguna comunicación desde el Supremo que impida que esa comparecencia pueda celebrarse.

Preguntarán de nuevo a Ábalos, como en su primera comparecencia, el 6 de mayo de 2024, qué había en las maletas de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, cuando aterrizó en Barajas el 20 de enero de 2020, ha añadido García.