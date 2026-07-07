El mercado español es la principal apuesta global de BlackRock

La gestora estadounidense más grande del mundo, BlackRock, ha asegurado este martes que el mercado español es su principal apuesta a nivel global, aunque sigue enfocada en la renta variable de EE. UU. tras haber moderado su optimismo en Europa, Japón y Emergentes.

El responsable de ventas de BlackRock para Iberia, Javier García Díaz, ha argumentado la apuesta por España en que es el principal protagonista del crecimiento económico, del 8 % desde la pandemia de 2020; en que tiene un superávit por cuenta corriente del 2,2 % y una inflación controlada por debajo del 3 %, a lo que ha sumado la buena evolución de su mercado laboral.

Ha recordado que en Europa, desde la pandemia, se han creado 8 millones de empleos netos y la mitad de ellos han sido en España y Francia.

En su opinión, hay potencial en la renta variable española a pesar de que en 2025 se revalorizó un 50 % y de que en lo que va de año suma un alza de cerca del 15 %. Ha estimado un crecimiento de los beneficios por encima del 10 %.

La composición del mercado español les lleva a ser optimistas, al estar formado principalmente por bancos, ‘utilities’ y compañías de infraestructuras.

BlackRock ya invierte en España 104.000 millones

Ha incidido en que les gusta el sector de la banca española, que ha tenido buenas rentabilidades y cuenta con un interés atractivo, con bancos saneados; así como las compañías muy vinculadas a las megatendencias como la IA, en referencia a la ‘utilities’, aunque no ha dado nombres.

BlackRock ya invierte en España 104.000 millones de euros: aproximadamente un 50 % en renta variable, un 25 % en deuda publica, un 10 % en deuda privada y un 15 % en mercados privados.

Respecto a Europa, ha dicho que no están sobreponderados porque ven que crece por debajo de la tendencia. Se estima un crecimiento de entre el 0,8 % y el 1,1 % para el bloque, que BlackRock reduce al 0,6 % por las tensiones políticas y los gobiernos polarizados.

Esto, a su juicio, provoca pérdida de competitividad en sectores estratégicos como el tecnológico frente a EE. UU., y en el industrial, así como en el de autos, frente a China.

BlackRock apuesta por la IA

BlackRock apuesta por la IA, a pesar de que cada vez es más difícil identificar quienes serán los ganadores y los perdedores.

Para García Díaz la protección de datos, la seguridad digital, la infraestructura de los centros de datos o la demanda de energía «va a ser brutal», por lo que todas las compañías vinculadas a esa parte del valor pueden beneficiarse.

Sin embargo, ha precisado que hay que ser selectivos, ya que «no todo vale» en lo relativo a la IA y ha apostado por tendencias que no pertenecen sólo a una clase de activo, sino que impactan de manera transversal en los mercados.

La cartera de inversiones debe estar enfocada por megatendencias en lugar de por clases de activos, ha planteado.

También ha destacado que el entorno es bueno para invertir en renta fija, ya que el 60 % de la misma tiene rentabilidades superiores al 4 %.

La gestora sitúa el precio del barril de brent en el rango de entre 68 y 72 dólares

Ha indicado que refuerzan la visión por la deuda pública europea, bajan el optimismo en tramo corto de la curva americana y en el caso de la deuda emergente cambian la preferencia y pasan más a moneda local en vez del dólar.

En cuanto a los bancos centrales, García Díaz ha afirmado que, a pesar de que el mercado descuenta que los tipos en Europa sigan subiendo como en junio, cuando se situaron en el 2,25 %, BlackRock estima que «de hacer algo» este año el BCE los bajará un cuarto de punto y en 2027 se quedarán en el 2 %.

En el caso de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), la gestora estadounidense no espera cambios este año y apuesta por que en 2027 se bajen un 0,25 % (ahora están en el 3,50 %-3,75 %).

En cuanto al precio del petróleo, la gestora sitúa el precio del barril de brent en el rango de entre 68 y 72 dólares.