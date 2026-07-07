Investors Trust nombra a Stuart Cameron como director de Distribución para EMEA

Investors Trust, marca global líder en soluciones de seguros de vida y planificación patrimonial internacional, ha anunciado el nombramiento oficial de Stuart Cameron como nuevo director de Distribución para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Basado de forma estratégica en el centro financiero de Dubái, Cameron liderará de manera integral las actividades comerciales y de colocación en toda la zona, con el mandato de expandir la red de asesores independientes, consolidar las alianzas de distribución regional y profundizar la gestión de relaciones con los clientes institucionales de la firma.

Este movimiento estratégico responde a la hoja de ruta de la compañía para fortalecer su compromiso a largo plazo en la región EMEA, optimizando el soporte a las redes de asesoramiento financiero ante los recientes cambios en la regulación patrimonial internacional y la creciente demanda de vehículos transfronterizos.

Stuart Cameron se incorpora a Investors Trust aportando un sólido bagaje técnico de más de 25 años de experiencia en las áreas de ventas de banca privada, desarrollo de negocio y distribución internacional dentro del sector de los servicios financieros de alto patrimonio.