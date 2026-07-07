España coloca 5.617 millones en letras y logra abaratar el interés en los títulos a un año

España ha colocado este martes 5.617 millones de euros en letras a seis y doce meses con un interés cercano al 2,41 % en el primer caso, y en el segundo, en los títulos a un año, logra abaratar el interés ofrecido a los inversores al 2,52 %.

Según los datos de la subasta, la mayor parte de la emisión, casi 4.041 millones, se ha colocado en letras a doce meses después de que los inversores solicitaran 6.159,5 millones de euros.

La rentabilidad marginal de los títulos a un año baja por tercer mes consecutivo hasta el 2,523 %, frente al 2,567 % de la puja anterior.

El resto de la emisión, 1.576 millones, se ha vendido en letras a seis meses, con una demanda de 3.983,2 millones de euros, y un interés marginal del 2,409 %, ligeramente por encima del 2,398 % de la subasta anterior.

La demanda total por parte de los inversores en la subasta de letras a seis y doce meses de este martes ha superado los 10.142 millones de euros, con lo que la ratio de la puja -diferencia entre lo solicitado por el mercado y lo finalmente colocado- es de 1,8 veces.

El objetivo de esta emisión estaba entre 5.500 y 6.500 millones de euros, por lo que los 5.617 millones se quedan en la banda baja de esta horquilla.

Tras esta subasta, la segunda de julio, el Tesoro volverá al mercado dos veces más este mes, ya que el día 14 venderá letras a tres y nueve meses, y el día 16, bonos y obligaciones.