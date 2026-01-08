De Guindos, vicepresidente del BCE: La regulación del alquiler en España crea un ‘cuello de botella’

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha considerado «vital» llevar a cabo «una reconsideración general» de la regulación del mercado de la vivienda en España para acabar con un «cuello de botella» que, además, puede cercenar el crecimiento de la economía.

Durante su intervención este jueves en un evento en Madrid, de Guindos ha insistido en que «la regulación del mercado del alquiler esta restringiendo la oferta de viviendas» en un contexto de «incremento fuerte» de la demanda como consecuencia del aumento de la población.

«La construcción lleva tiempo», ha añadido el vicepresidente del BCE, quien ha lamentado que en el mercado del alquiler «se está retrayendo la oferta» y por tanto suben los precios, lo que dificulta el acceso por parte de la población y también la movilidad interna en el mercado laboral.

Respecto al aumento de la población española como consecuencia de la inmigración, de Guindos ha considerado que es «muy positivo» para la economía y, de hecho, esta circunstancia está detrás de la mitad del crecimiento del PIB, a lo que habría que sumar los fondos europeos y la buena marcha del turismo, según ha detallado.

«La economía española, desde punto de vista macroeconómico, está mejor que la europea, ha crecido casi el doble en 2025», ha dicho el también ex ministro de Economía, al tiempo que se ha preguntado por la sostenibilidad de este modelo.

Otro de los asuntos a los que se ha referido ha sido los tipos de interés, que en su opinión están en el nivel «adecuado» y «correcto», aunque ha hecho hincapié en que «las circunstancias pueden cambiar» y, en ese caso, la política monetaria «se modificará».

De Guindos apuesta por «más integración» entre los países porque «Europa no puede ir camino de la insignificancia»

Ha reconocido que están pasando «cosas insospechadas hace solo unos trimestres» y se está viendo «un cambio de paradigma» a nivel internacional, por lo que ha apostado por «más integración» entre los países porque «Europa no puede ir camino de la insignificancia».

«No es fácil», pero «la voluntad de integración tiene que superar los planteamientos domésticos» y la «fragmentación política», ha añadido el dirigente europeo, quien considera que «las variables fundamentales» tienen que cambiar «con una guerra en las puertas de Europa» y sin el paraguas defensivo de EEUU.

Preguntado por la renovación de varios puestos en el BCE, incluidos la presidencia, la vicepresidencia y el de economista jefe, ha explicado que la primera es la suya, ya que se elige la próxima semana en el Ecofin, y ha calificado de «muy válidos» a todos los candidatos que se han postulados.

A su juicio es muy prematuro hablar ya de la sustitución de la presidencia, ya que quedan dos años y «puede llevar a que tengamos sorpresas y que sea finalmente alguno de los candidatos que no se esperan», como ocurrió con Christine Lagarde, actual presidenta.