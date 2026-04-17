El Banco Sabadell dice que el momento no está para fusiones bancarias en España, aunque existe espacio

El consejero delegado del Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que el momento no está para fusiones o adquisiciones de bancos en España, aunque exista espacio para ellas.

Oliu, durante su participación este viernes en el foro económico Wake Up! Spain, organizado por El Español, ha afirmado que «sin duda, hay espacio, pero, de momento, no hay momento» para fusiones en el sector bancario español.

Ha señalado que en España es muy difícil una fusión entre los tres grandes bancos y con alguno de los que vienen detrás, como su entidad, no tiene sentido desde el punto de vista de la competencia, pero si hay complementariedad entre otros bancos españoles que están ahí, «sin que eso signifique que vaya a haber movimientos corporativos, ya digo que no», pues «el momento no está para eso».

En el caso del Sabadell, ha señalado que están «en otra onda, en clave interna», en la adaptación de sus sistemas, de la metodología y la manera de actuar en torno a las prioridades del banco, que es ser el mejor en banca de empresas, en la tecnología que hay detrás y en la adaptación al mundo de la inteligencia artificial (IA).

«Nosotros no estamos pensando en centrar esfuerzo en nada más que no sea ésto», ha dicho Oliu, que ha afirmado también que «falta mucho para que haya fusiones europeas» porque los sistemas europeos no están homogeneizados, y no sólo desde el punto de vista financieros sino también de la legislación mercantil.

Tiene que haber bancos que tengan la suficiente flexibilidad para financiar empresas pequeñas y medianas

Ha señalado que su banco ha establecido algunas alianzas estratégicas para que, si no tiene sentido que haya fusiones al completo entre bancos europeos al no haber las sinergias suficientes, buscar éstas en la oferta bancaria, como en seguros, gestión de fondos y en el futuro quizá también en la financiación de proyectos europeos o actividades de financiación como el crédito al consumo o el ‘leasing’.

También se ha referido a la necesidad de modificar la supervisión bancaria europea, que ha dicho que tuvo mucho éxito después de la crisis financiera y que ha hecho que el sector bancario en Europa y en España sea muy solvente, aunque cree que después de tantos años hay cosas que se ha visto que producen un coste muy alto y que pueden provocar rigideces en los costes de financiación.

Para Oliu, es importante resolver este problema porque los bancos y los mercados deben dar financiación a grandes proyectos europeos de infraestructuras, energía, adaptación al cambio climático y defensa.

También ha dicho que tiene que haber bancos que tengan la suficiente flexibilidad para financiar empresas pequeñas y medianas.

Banco Sabadell cree que las tensiones en los precios del pertróleo, el gas y las materias primas no han llegado a valores disruptivos

En cuanto a la situación geopolítica y la subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo (BCE), ha señalado que las tensiones en los precios del pertróleo, el gas y las materias primas no han llegado a valores disruptivos, sino que son absorbibles, y ha dicho que la economía «sigue funcionando perfectamente» y las empresas continúan con sus proyectos de inversión.

Ha explicado que su banco maneja una previsión de crecimiento para España del 2,1 %, por debajo de la del Banco de España y coincidente con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), y no han pensado en cambiar escenarios.

Oliu prevé que haya una subida de los tipos de interés «pero, de momento, una subida suave».

Respecto a la falta de uno nuevos Presupuestos Generales del Estado en España, ha manifestado que sería deseable que los hubiera, pero la economía privada, que ha dicho que «afortunadamente tiene un fuerza muy importante», se adaptará a lo que hay.