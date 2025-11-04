El BBVA paga este viernes el mayor dividendo a cuenta de su historia: 1.800 millones

Los accionistas de BBVA recibirán este viernes 7 de noviembre un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 32 céntimos de euro brutos por acción, en efectivo, un 10% más que en 2024. Este es el dividendo a cuenta más alto de la historia de BBVA. En total, el banco entregará 1.842 millones de euros en efectivo a sus accionistas.

Esta evolución refleja la solidez de los resultados del Grupo BBVA, que en los últimos años ha elevado el dividendo total de 31 céntimos de euro en 2021, a 43 céntimos de euro en 2022, hasta 55 céntimos de euro en 2023 y 70 céntimos de euro en 2024, el mayor dividendo abonado desde 2007 por BBVA.

BBVA acelera su retribución al accionista

Tal y como se anunció en la presentación de resultados del banco del segundo trimestre de 2025, BBVA contará con aproximadamente 13.000 millones de euros disponibles para distribuir entre sus accionistas en el corto plazo. En este sentido, BBVA inició el pasado 31 de octubre la recompra de acciones por importe de 993 millones de euros, que estaba pendiente de ejecutar, en el marco de su plan de retribución ordinaria al accionista correspondiente al ejercicio 2024. Además, el Consejo de Administración de BBVA acordó recientemente poner en marcha otra recompra significativa de acciones¹, tan pronto como reciba la autorización del Banco Central Europeo (BCE).

La política de remuneración al accionista de BBVA contempla un ‘payout’ anual de entre el 40% y el 50% del beneficio consolidado. Es decir, del beneficio generado en un ejercicio por el Grupo, entre el 40% y el 50% se destina a la retribución al accionista, que puede combinar el pago de dividendos en efectivo con las recompras de acciones. La implementación de esta política se realiza a través de dos pagos, uno a cuenta, en el año en curso, y uno complementario, una vez cerrado el ejercicio. Adicionalmente, BBVA tiene el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%¹.