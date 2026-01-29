El BEI y Santander movilizarán 900 millones de nueva financiación para apoyar a empresas europeas

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado acuerdos de garantía con Santander por un valor total de 450 millones de euros. Estas garantías permitirán a Santander movilizar alrededor de 900 millones de euros de nueva financiación para respaldar soluciones de financiación para las cadenas de suministro de empresas europeas que operan en sectores estratégicos.

Los acuerdos han sido anunciados hoy por la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, durante la presentación de resultados del Grupo en Bruselas.

Los acuerdos tienen como finalidad ampliar y mejorar la gama de soluciones de financiación disponibles para el ecosistema europeo de cadenas de suministro en sectores clave como la seguridad y la defensa, las tecnologías limpias, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales. Se espera que estas operaciones mejoren de forma considerable las condiciones de financiación para los beneficiarios finales al ampliar el acceso a los préstamos y movilizar capital privado adicional.

Los fabricantes europeos de la industria de seguridad y defensa tendrán acceso a 400 millones de euros de nueva financiación para impulsar soluciones de financiación de cadenas de suministro que apoyen la inversión en tecnologías de ciberseguridad, vigilancia, resiliencia y defensa, de conformidad con los criterios de elegibilidad del BEI. Reforzar la base industrial europea de seguridad y defensa es una prioridad estratégica para el BEI.

El Banco ha puesto en marcha un instrumento paneuropeo de financiación intermediada

En este contexto, el Banco ha puesto en marcha un instrumento paneuropeo de financiación intermediada, con una dotación de 3.000 millones de euros, para abordar las limitaciones de financiación a las que se enfrentan las empresas de la UE activas en las cadenas de suministro de la industria europea de seguridad y defensa. Santander es el cuarto gran banco europeo en firmar una operación en el marco de este programa.

Las empresas que operan en otros sectores estratégicos, como las tecnologías limpias, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, se beneficiarán de 500 millones de euros de nueva financiación a través de soluciones para cadenas de suministro, como el factoring inverso, que ayudarán a reforzar las cadenas de valor de la UE. Este acuerdo contribuye a TechEU, el programa del Grupo BEI destinado a acelerar la innovación en la UE, que tiene como objetivo movilizar, de aquí a 2027, 250.000 millones de euros en inversiones para empresas emergentes, empresas en expansión y empresas innovadoras de toda Europa.

“Estos acuerdos mejorarán el acceso a la financiación de la cadena de suministro para las empresas europeas que operan en sectores estratégicos como la seguridad y la defensa o las tecnologías digitales”, ha afirmado Gemma Feliciani, directora de Instituciones Financieras del BEI. “El BEI está reforzando sus alianzas con bancos de toda la UE para garantizar que las empresas dispongan de la financiación necesaria para invertir en las capacidades críticas que contribuyen a la autonomía estratégica de la UE en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica”.

Este acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones refuerza el papel de Santander como socio de referencia

Mencía Bobo, responsable global de Global Transaction Banking en Santander Corporate & Investment Banking, afirmó: “Este acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones refuerza el papel de Santander como socio de referencia para las empresas europeas que operan en sectores estratégicos. Al movilizar financiación de la cadena de suministro a gran escala contribuimos a reforzar cadenas de valor críticas en un momento en el que la resiliencia, la innovación y la autonomía estratégica son más importantes que nunca. En Santander estamos comprometidos con el apoyo a nuestros clientes y a los sectores que son clave para la competitividad y la seguridad a largo plazo de Europa”.

Marcel Patiño, responsable global de Private Debt Mobilization en Santander Corporate & Investment Banking, señaló: “El BEI y Santander están en una posición idónea para cooperar en este ámbito. Santander aporta una red de clientes sólida y ampliamente diversificada en toda Europa, una profunda experiencia en Global Transaction Banking y una trayectoria consolidada en movilización de deuda privada, lo que permite canalizar capacidad crediticia adicional hacia nuestros clientes corporativos. Creemos firmemente que esta combinación nos convierte en un socio natural para el BEI en la consecución de sus objetivos estratégicos en Europa”.