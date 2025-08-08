Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, que margina a toda energía que no sea considerada 'renovable', como ya lo hacía su antecesora Teresa Ribera o Zapatero, que les regaló vía decreto una prima de rentabilidad del 7% que puso en peligro la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español.

El Ciadi rechaza la petición de España de anular el laudo de Eurus, de Toyota, por renovables

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha rechazado la solicitud presentada por el Estado español para anular un laudo de más de 106 millones de euros a favor de Eurus Energy, vinculada al grupo japonés Toyota, por el recorte a las primas de las renovables.

Según han informado este viernes fuentes conocedoras del procedimiento, el comité ‘ad hoc’ del tribunal de arbitraje del Banco Mundial ha concluido, por unanimidad, que España no logró acreditar ninguno de los motivos contemplados en el Convenio Ciadi para justificar la anulación del laudo.

De este modo, los argumentos del Estado, que giraban en torno a supuestas faltas de motivación, errores procesales graves y una desviación manifiesta del derecho aplicable, han sido desestimados en su totalidad.

De acuerdo con las fuentes, la decisión del Ciadi data del pasado 31 de julio.

El laudo original condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica.

El tribunal concluyó entonces que Eurus —filial de Toyota— había realizado sus inversiones sobre la base de un régimen regulatorio estable y predecible, que fue alterado de forma sustancial y perjudicial, lo que afectó gravemente a la rentabilidad de sus proyectos.

La historia del arbitraje de las insostenibles primas a las renovables de Zapatero

Eurus Energy presentó su demanda de arbitraje contra España después de que el Gobierno español introdujera una serie de reformas entre 2012 y 2014 que alteraron el marco de incentivos a las energías renovables, cuyas primas concedidas por Zapatero en 2007 puso en peligro la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español.

La filial de Toyota había invertido en doce parques eólicos en Galicia y otros tres en Asturias bajo un sistema de tarifas reguladas respaldado por el Ejecutivo de Zapatero y recogidas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que garantizaba una rentabilidad fija del 7%. Como era de esperar los fondos de inversión y la industria se lanzó a instalar renovables sin ningún sentido y en total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, que situó al país como referente internacional en el sector, aunque con un problema muy serio de sostenibilidad económica que hacía inviable el sistema eléctrico español y que disparó la factura eléctrica de hogares y empresas azotados ya por la grave crisis financiera en la que estaba inmersa España tras el paso del líder socialista por Moncloa.

Por esta, y otras tropelías que dejaron a España al borde de la intervención de la Comisión Europea. con un paro del 30%, con cientos de miles de ciudadanos perdiendo sus viviendas y empresarios sus negocios, el líder socialista, ahora apoyo incondicional de Sánchez pregonando por el mundo al gran régimen de Maduro, perdió las elecciones de 2011 frente a una abrumadora mayoría absoluta del PP.

Un pozo sin fondo para el sistema eléctrico español

Rajoy decidió acabar con el pozo sin fondo de esas primas a las renovables y la normativa española cambió, lo que que supuso un recorte a la retribución del 7% que recibían estas instalaciones durante su vida útil cuando los tipos de interés del BCE estaban al 0,25%.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

También una retirada retroactiva de las primas pagadas antes de 2013 bajo los incentivos decretados por Zapatero.

La empresa japonesa presentó su reclamación en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, alegando expropiación indirecta, denegación de justicia y falta de trato justo y equitativo.

En noviembre de 2022, el tribunal del Ciadi concedió a Eurus Energy una indemnización de 106,2 millones de euros, más intereses devengados desde el 1 de junio de 2021, y unos costes legales de unos 4 millones de dólares (unos 3,4 millones de euros al cambio actual).

Otros arbitrajes contra España por la renovables de Zapatero

La decisión respecto a Eurus Energy se conoce semanas después de que el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas autorizara el embargo temporal de las tasas aéreas que el gestor de navegación aérea de España, Enaire, recauda a través de Eurocontrol, ante el impago por el Estado de un laudo condenatorio de 59,6 millones de euros por las primas a las renovables.

Las reclamaciones obedecen a la reducción de la rentabilidad aprobada por el Gobierno del PP en 2013 para la mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado para atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

A tenor de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica hasta julio, España ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, de 10.645 millones de euros.