El Gobierno alemán baja los impuestos de electricidad a las empresas

El Gobierno alemán ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros una serie de medidas para reducir el precio de la electricidad, que incluyen una subvención a las tasas de transmisión y una bajada del impuesto que pagan las empresas del sector manufacturero y agrícola al mínimo europeo. Ayer mismo en España, la industria electrointensiva española denunció su falta de competitividad en los mercados internacionales por los altos precios de la electricidad, un 165% más altos que en Francia o el 46% más en Alemania.

El ministro de Finanzas germano, Lars Klingbeil, ha explicado en un comunicado que los precios más bajos de la energía contribuyen a asegurar puestos de trabajo en Alemania, lo que constituye la «máxima prioridad».

600.000 empresas se beneficiarán de la bajada de impuestos a la electricidad en Alemania

«En un primer paso, bajamos los precios de la energía de manera que más de 600.000 empresas, desde la carpintería hasta la industria, serán aliviadas de forma notable. Porque unos precios de la energía competitivos son y seguirán siendo decisivos para el emplazamiento Alemania», ha subrayado.

Por su parte, la ministra de Economía, Katherina Reiche, ha destacado que la medida supondrá, a partir de 2026, un ahorro de 6.500 millones de euros al año en costes eléctricos durante los próximos cuatro años, hasta 26.000 millones de euros en total.

Según el Gobierno, se beneficiarán de la medida empresas con un elevado consumo energético, como por ejemplo las del sector del metal y de la química, pero también empresas locales como panaderías o carnicerías.

Por otro lado, la subvención de las tasas de transmisión beneficiará también a los particulares y, según los cálculos del Ejecutivo, una familia ahorrará de este modo hasta 100 euros al año.

Inicialmente, los conservadores y los socialdemócratas habían acordado en su contrato de coalición bajar los impuestos a la electricidad «para todos», por lo que su decisión de no reducirlos finalmente para todas las empresas fue motivo de controversia y de críticas.