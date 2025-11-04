El Gobierno salva la paga extra de Navidad de los pensionistas con un préstamo de 10.000 millones

El récord de afiliados a la Seguridad Social del que presume el Gobierno Pedro Sánchez. Quizás porque muchos de esos afiliados cotizan poco, porque cobran poco y tienen que hacer frente a pensiones que han subido de forma considerable y ya superan los 1.600 euros mensuales en el régimen general, muy por encima de los que cobran muchos de los nuevos cotizantes. La Seguridad Social, con su sistema piramidal, donde los que entran al mercado de trabajo pagan a los que salen no se sostiene. Y como ha ocurrido en anteriores ocasiones es el Estado quien tiene que prestar para poder hacer frente a la paga extra de los pensionistas, como este año sucede con la de Navidad.

El Gobierno habilita un préstamo de 10.000 millones para que la Seguridad Social pueda pagar a los pensionistas la paga extra de Navidad.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado este martes que el préstamo del Estado para hacer frente a la paga extra de Navidad volverá a ascender este año a unos 10.000 millones de euros.

Según ha señalado Suárez en la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de octubre, el acuerdo para la ejecución del préstamo se aprobó «hace dos semanas» por la cuantía prevista en la ley de presupuestos generales del Estado de 2023 prorrogada.

Para Suárez que la Seguridad Social necesita 10.000 millones de euros para hacer frente a sus compromisos de pago con los pensionistas en un momento de afiliados récord «es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social, el hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor», defiende el secretario de Estado.

Suárez ha destacado que la denominada «hucha de las pensiones», el fondo de reserva, terminará el año con más de 14.000 millones, lo que da para un mes y poco más de nómina de pensiones, pese a que los ingresos por cotizaciones, según él, crecen a un ritmo del 7%.