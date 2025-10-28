El patrimonio gestionado por Santander AM crece un 40% desde 2022

El patrimonio gestionado por la gestora del Banco Santander ha crecido un 40 % desde el año 2022, y por primera vez ha superado los 250.0000 millones de euros en activos bajo gestión, logrando los 254.000 millones a finales de septiembre.

Según ha informado la gestora, en los últimos tres años ha registrado unas suscripciones netas de 31.600 millones de euros, liderando las captaciones en la mayoría de los mercados en los que está presente.

Según ha señalado la consejera delegada de Santander AM, Samantha Ricciardi, el superar los 250.000 millones de euros en patrimonio gestionado es un logro que refuerza su posición como socio de referencia para clientes en Europa y Latinoamérica.

La gestora destaca que el crecimiento es posible gracias a la puesta en marcha hace tres años de un plan de transformación; con la reducción y simplificación de la gama y la consolidación de su plataforma en Luxemburgo como hub global de productos, y el lanzamiento de nuevas soluciones de inversión, facilitando el acceso a la inversión a clientes ahorradores.

Otra de las palancas de crecimiento ha sido la automatización y simplificación de procesos, así como la aceleración en la implementación de la inteligencia artificial.

Por último, la gestora ha informado de que está impulsando su plataforma de inversiones alternativas, cuyo volumen ronda ya los 10.000 millones de euros.