Entre todos los mercados internacionales desarrollados y jurídicamente seguros a los que se supone que pertenece España, solo a Pedro Sánchez se le podía ocurrir preguntar en una consulta asamblearia el futuro de dos de los grandes bancos españoles, una decisión, que una vez superados los trámites de los reguladores independientes de la CNMC y de la CNMV, debería estar en manos de los accionistas.

El PP presenta una iniciativa para obligar a Sánchez a presentar Presupuestos

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha informado este jueves de que su partido ha registrado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de PSOE-Sumar que preside Pedro Sánchez que cumpla sus compromisos fiscales y presente los presupuestos generales el Estado como marca la Constitución.

«Nuestra Constitución obliga al Gobierno a presentar un proyecto de presupuestos en el último trimestre del año para debatir en las Cortes y convencer a los grupos parlamentarios de sus bondades para que se aprueben», ha apuntado en declaraciones a las puertas de la sede del PP en Madrid.

Si no consiguen los apoyos, ha agregado, no se aprobará el presupuesto y lo «normal» sería disolver las Cortes.

«Este gobierno, el pasado octubre no presentó los presupuestos incumpliendo la norma constitucional porque no tiene los apoyos y, si no tiene los apoyos, no puede seguir gobernando», ha agregado.

En la PNL, el PP insta al Gobierno a iniciar a la mayor brevedad posible los procedimientos presupuestarios que deben culminar con la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, empezando por aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

También a resolver «la inconsistencia entre el marco fiscal nacional y el europeo, dejando una única regla fiscal que garantice el cumplimiento de nuestros compromisos fiscales».

A presentar un Plan Económico Financiero (PEF) de la Administración Central y a publicar información detallada sobre la implementación del Plan de Seguridad y Defensa, tanto en términos presupuestarios como de contabilidad nacional.