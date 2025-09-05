El Sabadell califica de ‘pobre’ la oferta de BBVA y ‘peor’ que la rechazada en 2024

Banco Sabadell considera que la oferta que BBVA hace a sus accionistas es «pobre», que está cargada de hipótesis «poco realistas» e incluso la valora «peor que la que ya rechazó el consejo (del Sabadell)» en mayo de 2024 cuando se lanzó la opa, al tiempo que argumenta que «infravaloraba el proyecto en solitario» del banco catalán.

La entidad catalana ha reaccionado así este viernes en un comunicado al folleto autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, sobre la opa del BBVA, cuyo período de aceptación comenzará el lunes 8 de septiembre y acabará el 7 de octubre.

De esta forma, Sabadell ha insistido en su rechazo a la oferta del BBVA después de la negativa manifestada cuando se lanzó en mayo de 2024.

El BBVA podría cambiar la composición del órgano directivo del Sabadell si triunfa la opa

Por otra parte, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha dicho este viernes que si la opa sobre el Banco de Sabadell es exitosa, lo que se producirá si alcanzan más de un 50 % del capital del banco catalán, revisarán la composición de los órganos sociales de la entidad catalana y podría haber cambios en su composición.

Torres respondía así en una rueda de prensa, tras la autorización del folleto de la opa del BBVA sobre el Sabadell por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al ser preguntado sobre si mantendrán al actual presidente, Josep Oliú, y al consejero delegado, César González-Bueno, en el caso de que se hagan con el control de la mayoría del accionariado del Sabadell.

Aunque ha señalado que hablar de eso ahora es prematuro, ha indicado que si la opa es exitosa, revisarán la composición de los órganos sociales, tal y como recogen en el folleto de la opa y «podría haber cambios en su composición».

En cuanto a la postura que adoptarán los grandes accionistas del Sabadell, algunos de los cuales también lo son del BBVA, ha manifestado que «el ‘feedback’ es muy bueno y tenemos confianza en que muchos de ellos aceptarán nuestra propuesta por lo atractiva que es y las conversaciones que hemos mantenido con ellos», aunque habrá que esperar a que se materialice.

La mejor valoración del Sabadell en una década

Ha indicado que el valor actual equivalente de la oferta del BBVA (una acción del BBVA más 0,70 euros por cada 5,5483 del Sabadell) supone 17.400 millones de euros, la mejor valoración del Sabadell en una década y que excede las valoraciones de mercado de esta entidad en los últimos años.

Torres ha dicho también que los analistas creen que el recorrido de los títulos del Sabadell está agotado e, incluso, podría haber una corrección a la baja, mientras que para la del BBVA ven potencial de subida adicional, ya que cotiza con descuento con respecto a cuando el BBVA anunció su opa.

Ha añadido que la cotización «rabiosa» del Sabadell en estos momentos en la bolsa se debe la «especulación» porque suele ser habitual que, cuando se anuncia una opa, haya actores de mercado que adquieran acciones del banco opado, buscando que posteriormente se produzca una mejora de la oferta.

Torres ha dicho que el BBVA considera que no hace falta elevar su oferta por el Sabadell y ha añadido que si la operación no sale, «no pasa nada porque tenemos un bancazo con un proyecto muy potente aunque la operación no salga».