El Santander suspende temporalmente su recompra de acciones por la normativa de EE.UU. en la compra de Webster

El Banco Santander ha suspendido transitoriamente el programa de recompra de acciones por importe de 5.030 millones de euros que acordó en febrero por la normativa estadounidense aplicable a la adquisición del banco Webster, cuyos accionistas se tienen que pronunciar sobre la operación en mayo.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander ha señalado que la suspensión tendrá lugar entre el 24 de abril, con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas de Webster, y el 26 de mayo, en que se celebrará, ambas fechas incluidas.

El banco que preside Ana Botín espera que el programa de recompra se reanude el 27 de mayo y que la duración se extienda ahora hasta el 20 de agosto.

Según ha explicado la entidad, la suspensión se hace por la normativa estadounidense aplicable a la compra de Webster y en atención a la contraprestación que recibirían los accionistas de la entidad estadounidense si la aceptan.

Recompra de acciones de 5.030 millones de euros del Santander

El Banco Santander anunció el pasado 4 de febrero que había acordado un programa de recompra de acciones por importe de 5.030 millones de euros, de los que 1.830 millones son con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025 y otros 3.200 millones corresponden al excedente obtenido con la venta del 49 % de Santander Bank Polska a Erste Group.

El Santander anunció el pasado 3 de febrero el acuerdo alcanzado para comprar Webster Bank por 12.200 millones de dólares (unos 10.574 millones de euros), con lo que se convertirá en uno de los cinco primeros bancos en depósitos en el noreste de Estados Unidos.

La contraprestación del Santander para hacerse con Webster asciende a 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones del Santander mediante American Depositary Shares por cada acción de la entidad adquirida, unos 26,25 dólares por acción sobre la base del precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción del Santander durante el periodo de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026 y un tipo de cambio euro/dólar de 1,1840.

Esto supone una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

La junta de accionistas del Santander, celebrada a finales de marzo, aprobó una ampliación de capital para emitir 334,8 millones de nuevas acciones, que suman un importe nominal de 167,4 millones de euros, que se entregarán a los accionistas de Webster.