Gloria Ortiz descarta cualquier operación corporativa desde Bankinter

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado que el banco no va a participar «proactivamente» en ninguna operación corporativa, pues en éstas se buscan sinergias, que en el caso de Bankinter considera «complicado» mejorar en eficiencia, al tener un ratio del 36,2 %.

En la rueda de prensa tras la presentación de resultados de la entidad este jueves, Ortiz ha calificado de «buena noticia para todo el sector» que se haya acabado el «periodo de incertidumbre de 17 meses» que ha supuesto la opa fallida del BBVA sobre el Sabadell, en la que ha dicho que «se ha producido una batalla mediática» que no ha favorecido a los bancos implicados.

Ortiz ha indicado que esa «batalla mediática» no ha favorecido ni a BBVA ni a Sabadell, entretenidos en otras cuestiones y no en atender a sus clientes.

Además, ha señalado que al público en general se le ha generado mucha incertidumbre con los «mensajes cruzados» que ha habido en esta operación.

Preguntada si Bankinter se ha beneficiado de fugas de clientes de esas entidades por la opa, Ortiz ha dicho que las oportunidades de negocio para la competencia en este tipo de operaciones surgen cuando se ejecutan, por ejemplo, cuando se reducen el número de oficinas y gestores y se hace la integracion tecnológica, y «eso no se ha producido».

Ha afirmado que en España el mercado bancario es muy competitivo, y ha añadido que BBVA y Sabadell son dos buenos competidores y Bankinter no ha notado «en absoluto» que hayan perdido «pulso competitivo» durante la opa.

Ortiz ha dicho que Bankinter no va a «participar proactivamente en ninguna operación corporativa» porque genera más valor de manera orgánica y estando concentrado en el negocio y en atender a los clientes.

En cuanto a una reforma de la normativa que rige las opas en España, después de las carencias que se han evidenciado durante la opa del BBVA al Sabadell, ha dicho que, en un proceso que ha durado 17 meses y que ha generado «confusión», merece la pena que se analice y mejorar aquello que sea necesario.

Por ello considera que tienen razón el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su reflexión favorable a revisar la regulación de las opas.