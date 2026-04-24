Inetum, otra consultora digital abocada a un ERE

La consultora digital Inetum ha propuesto la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría, como máximo, al 5 % de su plantilla en España, un proceso que se debe a una «adecuación organizativa» para responder a las «exigencias» del mercado español.

Según ha informado en un comunicado, de las distintas sociedades que conforman Inetum en España, las medidas se centran exclusivamente en Inetum España S.A., y sólo impactará a perfiles técnicos, por lo que no se verían afectados los profesionales vinculados a servicios centrales o de soporte.

El ERE de Inetum responde a los «desafíos» del sector tecnológico en España

De acuerdo con la compañía, la decisión responde a los «desafíos» del sector tecnológico en España, sometido a «una continua evolución y a la presión de una competencia multinacional agresiva», ya que estos factores han convertido el mercado nacional «en un escenario altamente competitivo».

A este contexto se suman «la transformación del mercado del talento, un contexto político y económico incierto y la necesidad de responder a las nuevas expectativas de los clientes», prosigue Inetum, que busca «evolucionar su propuesta de valor y operativa» con un modelo «más transversal y dinámico».

En el marco de esta estrategia, Inetum ha comunicado a la representación legal de los trabajadores su voluntad de iniciar un proceso de «adecuación organizativa» para responder a las «exigencias» del mercado español.

Se trata de una medida «de carácter puntual» que no contempla fases posteriores ni la supresión de líneas de negocio, lo que garantiza el mantenimiento de los estándares de calidad habituales, «sin impacto en la prestación del servicio a los clientes ni en la actividad diaria de la plantilla».