MIND, (Madrid Investor Networking Day), ha cerrado su segunda edición posicionándose como el evento de referencia de la gestión de activos y wealth management en España. Organizado por Epika Comunicación, el encuentro ha reunido este jueves 21 de noviembre en el espacio MEEU de Chamartín a más de 750 profesionales y representantes de 300 empresas del ámbito financiero, tecnológico y de inversión.

La inauguración oficial del MIND se produjo de la mano del Director General de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, quien puso en valor la capacidad de la comunidad para afrontar la deuda y su autonomía financiera. En esa línea, afirmó que “en 2023 la deuda de Madrid estaba en 9.6 puntos por debajo de la media nacional” y que “esto no solo refleja una sólida estrategia financiera, sino que también representa un modelo de gestión sostenible”.

Seguidamente, Elena Mesonero, Managing Director de Caceis, y Javier Ruiz del Pozo, Director de Mercados de la CNMV, ofrecieron su visión sobre las tendencias regulatorias y los retos que enfrentan los gestores de activos en un entorno económico global cada vez más complejo.

Dirigir la gestión de activos: El arte de la interpretación de los mercados, según MIND

Uno de los momentos clave de la jornada fue la mesa redonda, en la que se abordaron los desafíos y las oportunidades actuales en la gestión de activos. En este panel participaron destacados directivos de grandes gestoras de fondos, como Ana Martín de Santa Olalla, Directora general de CaixaBank Asset Management, Nicolás Barquero, CEO de Santander Asset Management España, y Jaime Lázaro, Head Asset Management & Global Wealth de BBVA Asset Management.

Martín de Santa Olalla destacó que el sector enfrenta desafíos demográficos y tecnológicos, pero también resaltó grandes oportunidades. “La gestión activa debe evolucionar hacia soluciones personalizadas que integren sostenibilidad y rentabilidad. La longevidad, con un 20% de clientes mayores de 65 años, requiere propuestas de valor adaptadas a cada etapa de la vida”, afirmó.

En cuanto al perfil del inversor, Barquero indicó que “la mayoría sigue siendo conservadora, con solo el 19% de los fondos en renta variable”. “Transformar este perfil es uno de los grandes retos”, señaló. Lázaro coincidió, destacando que, “aunque hay avances, el mercado español sigue siendo tradicional frente a otros internacionales”.

La inteligencia artificial fue otro tema clave. Martín de Santa Olalla hizo hincapié en que la implementación de esta herramienta debe basarse en la calidad y privacidad de los datos, complementando la experiencia humana: “Es una oportunidad para personalizar aún más nuestras soluciones, pero nunca debe sustituir el valor del asesoramiento humano”.

La banca privada como motor de crecimiento

Destacados líderes de banca privada analizaron las tendencias clave en el sector, incluyendo personalización, normativa y productos alternativos. En la mesa participaron Xavier Blanquet, Subdirector General de Banco Sabadell y Director de Negocio de Sabadell Urquijo Banca Privada, Francisco Javier García Gómez, Director de Santander Private Banking España, Fernando Candau Responsable de Banca Privada en Deutsche Bank España y Fernando Ruiz Estébanez, Director Banca Privada en BBVA.

Blanquet hizo hincapié en la personalización como eje central: “La tecnología complementa al banquero, quien sigue siendo el pilar del servicio”. En esa misma línea, Candau subrayó que “el banquero debe ir más allá de lo financiero, abordando la planificación patrimonial completa”. Por su parte, Ruiz señaló que “la normativa europea supone un desafío, pero también una oportunidad para aportar valor a los clientes”.

En cuanto a estrategias de inversión, se debatió sobre los productos alternativos, los cuales están ganando terreno. Otro tema de relevancia en el panel fue el futuro de los criptoactivos donde Blanquet habló de interés creciente por parte de los clientes pero que, por parte de la banca privada, este tipo de servicios está condicionado a un marco regulatorio robusto afirmando que “estamos lejos de recomendarlos como inversión principal”.

Banca privada en provincias: retos y personalización de productos fuera de las grandes ciudades

En MIND también se analizaron los desafíos y oportunidades de la banca privada en regiones no urbanas. Los expertos coincidieron en que la diversidad de perfiles de clientes en provincias requiere un enfoque personalizado y adaptado a las características locales.

Claves para la gestión de alternativos, según MIND

Otro de los paneles de gran relevancia fue el de gestión de alternativos liderado por entidades como CaixaBank AM, JP Morgan AM o Janus Henderson Investors donde se destacó que este modelo no solo mejora la transparencia sino también «la capacidad de los clientes para entender claramente dónde y cómo están invirtiendo”. Comentaron también que “aunque históricamente se asociaron con opacidad, los fondos han evolucionado hacia una mayor transparencia y coherencia en los resultados”.

Desde CaixaBank AM destacan la importancia de adaptar las estrategias a las necesidades específicas de los clientes. «El modelo de ‘café para todos’ funciona solo si todos tienen las mismas necesidades, pero no si los clientes quieren personalización y soluciones adaptadas a sus objetivos”.

En cuanto a las tendencias del sector, desde J.P Morgan AM apuntan que la demanda por activos alternativos como fondos de cobertura y SMA (separate managed accounts) está en aumento. «Los clientes valoran soluciones flexibles y personalizadas porque sus necesidades pueden cambiar rápidamente”.

Espacios de networking para líderes del sector financiero

El evento contó con espacios exclusivamente diseñados para fomentar la interacción profesional enriqueciendo aún más la experiencia de todos los profesionales y asistentes.

El evento cerró con un toque cultural, gracias a la actuación del reconocido artista Coti, que ofreció un momento único para relajarse y fortalecer las conexiones en un entorno más distendido, reforzando el carácter dinámico y atractivo del encuentro