IRPF e IVA lideran la recaudación de Hacienda en España con un fuerte avance de los ingresos en 2025

La recaudación tributaria de Hacienda en España es una pieza clave para financiar el gasto público y sostener la actividad económica. De forma periódica, la Agencia Tributaria publica el seguimiento de los ingresos y, al cierre de cada ejercicio, presenta un balance consolidado. Con la información disponible hasta noviembre de 2025, ya es posible identificar qué figuras impositivas aportan más recursos y cómo evolucionan de cara al cierre del año.

Ingresos acumulados por Hacienda hasta noviembre de 2025

Aunque los datos definitivos no se conocerán hasta marzo de 2026, los registros acumulados hasta noviembre muestran que los ingresos totales alcanzaron los 301.355 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el detalle por grandes figuras tributarias, el IRPF registró un aumento del 10% (11,1% en términos homogéneos), el Impuesto sobre Sociedades creció un 5,9% (9,3% homogéneos), el IVA avanzó un 9,3% (10,1% homogéneos) y los Impuestos Especiales subieron un 5% (4,9% homogéneos).

Los impuestos que más aportan a las arcas públicas

El IRPF continúa siendo la principal fuente de ingresos fiscales, concentrando el 44,2% del total recaudado. La mejora observada en los dos últimos meses del año está vinculada al crecimiento de la masa salarial, apoyado en una ligera mejora del empleo y en incrementos salariales algo más intensos que los de la primera mitad del ejercicio. En el sector privado, incluyendo pymes que liquidan en enero, las retenciones sobre el trabajo y actividades económicas crecieron un 8,9% hasta noviembre. Además, la comparación interanual se ve influida por el aplazamiento del segundo plazo del IRPF en Valencia en 2024 tras la DANA.

El IVA es la segunda figura en importancia, con un peso del 31,3% sobre el total. En la recta final del año, la evolución está condicionada por la comparación con meses de 2024 en los que el tipo de la electricidad volvió al 10% y todavía no se habían aplicado subidas en los tipos de la alimentación básica.

El Impuesto sobre Sociedades aporta el 11,9% de la recaudación. Su crecimiento en términos homogéneos se explica, principalmente, por el aumento de los pagos fraccionados y por la mayor cuota positiva correspondiente a la declaración del ejercicio anterior, presentada en julio de 2025.

Previsiones de Hacienda para el cierre de 2025

Los Impuestos Especiales representan el 7,1% del total y mantienen una evolución positiva, impulsada por el mayor consumo de productos gravados. El resto de tributos, aunque de menor peso individual, suman en conjunto el 5,4% de los ingresos y completan el sistema tributario.

Hasta noviembre, los cambios normativos y de gestión, como la actualización de los tipos de IVA e Impuestos Especiales, generaron ingresos adicionales por valor de 7.364 millones de euros, lo que equivale a 2,7 puntos del crecimiento acumulado del 10% en el año.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF) estima que los recursos tributarios cerrarán el año en torno al 24,6% del PIB. Según sus previsiones, el IRPF alcanzará el 8,5% del PIB con un crecimiento anual del 9%, el IVA representará el 5,9% del PIB tras acelerar hasta un 8,7%, el Impuesto sobre Sociedades llegará al 2,6% del PIB con un aumento del 10,4% y los Impuestos Especiales supondrán el 1,4% del PIB, con una mejora del 5,5% al cierre del ejercicio.