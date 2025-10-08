La CNMV tilda de ‘mera especulación’ informaciones sobre el precio de una segunda opa a Sabadell

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dicho que cualquier afirmación sobre la determinación del precio equitativo de una susceptible segunda opa del BBVA por el Sabadell antes de que ella lo dé a conocer se debe considerar una «mera especulación», y advierte de que ejercerá sus competencias para proteger a inversores y accionistas.

El supervisor bursátil ha emitido una comunicación ante las que califica de «informaciones contradictorias sobre los próximos hitos relativos» a la opa del BVVA por el Sabadell, cuyo plazo de aceptación se cerrará este viernes.

La CNMV ha dado a conocer el posible calendario para comunicar el resultado de la opa y difundir los criterios de determinación de precio equitativo en caso de que el BBVA, si se quedará con un porcentaje de aceptación entre el 30 % y el 50 %, decidiera lanzar una segunda opa.

El resultado de la oferta se dará a conocer el 17 de octubre y las decisiones que se deriven del mismo se comunicarán al mercado el mismo día 17 después de la publicación, ha dicho el supervisor bursátil.

La CNMV ha dicho que sería ella la que daría a conocer los criterios de una segunda opa

Ha señalado que, una de las eventuales consecuencias de los resultados de la opa actualmente en periodo de aceptación sería la posibilidad de que el BBVA tuviera que formular una opa obligatoria.

Si ello ocurriera, la CNMV ha dicho que sería ella la que daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el oferente.

Por eso, ha advertido de que «cualquier afirmación sobre la determinación del precio equitativo que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer esos criterios debe de ser considerada como mera especulación».

Además, ha manifestado que, de ser necesario, ejercerá sus competencias supervisoras y sancionadoras, «con el objetivo prioritario de proteger a inversores y accionistas».

BBVA y Sabadell han mantenido en público discrepancias sobre el precio que ofrecería el BBVA en esa segunda opa, que tendría que ser en efectivo, pues mientras el banco que preside Carlos Torres defiende que será el mismo que en la que ahora está en curso, la entidad catalana ha apuntado que seguramente será superior.