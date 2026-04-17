La diversificación, uno de los pilares estratégicos de Bankinter, asegura Gloria Ortiz

La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha afirmado este viernes que la diversificación geográfica es uno de los pilares estratégicos del banco y lo va a seguir siendo.

Ortiz, durante su intervención en un foro económico en Madrid, ha señalado que después de entrar hace 10 años en Portugal, el negocio en ese país ya aporta 210 millones de euros al beneficio total, que fue de 1.090 millones en 2025, mientras que Irlanda, donde entraron posteriormente en la cartera hipotecaria, ronda los 4.000 millones de euros y en 2025 creció un 27 %.

Además, ha recordado que hace poco Bankinter anunció dos operaciones corporativas que tienen que ver con la gestión de inversiones alternativas, como la compra del 49 % de Access Capital Partners Group, que le va a permitir tener un mercado más amplio en Europa, así como la integración Plenium Partners para dar lugar a una plataforma de inversión alternativa de mayor escala y alcance.

Bankinter «no tiene nada en mente» sobre la compra de otros bancos, según su CEO, Gloria Ortiz

No obstante, sobre la compra de otros bancos ha dicho que no tienen nada en mente, aunque siempre están mirando oportunidades y, si surge alguna que encaje con el modelo de negocio de Bankinter, no cambie el perfil de riesgo y sea manejable, la valorarán.

En cuenta a las perspectivas económicas a raíz del conflicto en Irán, ha señalado que habrá un repunte de la inflación en los próximos doce meses y luego bajaría en 2027, siempre que la guerra no se prolongue y no se destruyen infraestructuras energéticas críticas.

No obstante, ha señalado que el entorno será más exigente, pues el crecimiento económico será menor del esperado, pero sin grandes caídas, y habrá más inflación, aunque considera que el sector privado está en una situación estupenda en España, donde los hogares tienen tasas de ahorro importantes y un desapalancamiento fuerte, que también se ha producido en las empresas, actualmente más orientadas al exterior.

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial (IA), ha afirmado que aportará muchísimo valor a los clientes, pues hará que la banca sea más sencilla, más simple, más inmediata, más personalizada y más transparente.

Ha añadido que la responsabilidad de Bankinter como banco es aplicarla con rigor y valores éticos, y ha citado el proyecto IA First, que ella lidera en primera persona en el banco, que ha señalado que es el primero que ha puesto a disposición de todos sus empleados la IA, de la que ha dicho que va a ser una herramienta como lo es ahora el Excel.

Ortiz ha señalado que la IA no viene a sustituir, viene a potenciar, y ha añadido que Bankinter está haciendo y va a seguir haciendo un «enorme esfuerzo» en formación y recualificación de la plantilla.