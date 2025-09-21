La estafa de los ‘likes’ en TikTok: un fraude que pone en alerta a la Guardia Civil y al INCIBE

Sara Anguera. En la era de la economía digital, las redes sociales se han convertido en un espacio fértil no solo para la comunicación y el entretenimiento, sino también para la proliferación de fraudes cada vez más sofisticados. Uno de los últimos en ser detectados es la llamada “estafa de los likes” de TikTok, un engaño que utiliza falsas ofertas de empleo como gancho y que ya ha motivado una advertencia pública por parte de la Guardia Civil.

Un fraude que se disfraza de trabajo fácil

El modus operandi es simple y atractivo a primera vista: ganar dinero a cambio de dar ‘likes’ a publicaciones o seguir perfiles en redes sociales. Según explica un portavoz de la Guardia Civil en un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok:

“¿Cuántos me gusta vemos en nuestras redes al cabo del día? Nos gustaría que nos pagaran por ello, ¿verdad? Pues esta es la forma que han encontrado los ciberdelincuentes de estafarnos y quedarse con nuestro dinero”.

Detrás de esta propuesta aparentemente inocua se esconde un elaborado mecanismo de fraude destinado a vaciar los ahorros de las víctimas.

Cómo funciona la estafa de los ‘likes’ de TikTok

La Guardia Civil detalla que los delincuentes suelen contactar a las víctimas a través de aplicaciones de mensajería como Telegram, presentándose como reclutadores de grandes compañías tecnológicas o de marketing digital.

En una primera fase, ofrecen pequeñas recompensas –de hasta 100 euros al día– por realizar acciones simples como dar ‘likes’ o suscribirse a determinados perfiles. Una vez que la víctima ha recibido algún pago inicial, los estafadores plantean la posibilidad de entrar en grupos “superiores”, donde las tareas incluyen compras, devoluciones o supuestas inversiones que requieren transferencias de dinero cada vez más elevadas.

El proceso culmina cuando, tras haber acumulado cantidades significativas, los delincuentes desaparecen con todo el dinero transferido.

El caso atendido por INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha detectado un incremento en este tipo de fraudes y recientemente atendió el caso de un usuario que había recibido un mensaje en WhatsApp de un supuesto reclutador de YouTube.

El afectado fue redirigido a un grupo de Telegram, donde le explicaron cómo dar ‘likes’ a vídeos a cambio de una inversión inicial. La primera operación resultó aparentemente exitosa, pero en las siguientes se le exigieron aportaciones económicas cada vez mayores. Ante la sospecha de estafa, el usuario acudió al servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad, donde recibió pautas claras de actuación:

Reportar los contactos sospechosos en WhatsApp y Telegram.



Informar de inmediato a su banco.



Recopilar todas las evidencias disponibles (conversaciones, capturas, comprobantes de transacciones).



Interponer denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.



Acudir a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de difusión de información personal.



Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Tanto INCIBE como el blog de Vodafone insisten en la importancia de desconfiar de cualquier propuesta que ofrezca dinero fácil por tareas simples en internet. Las principales recomendaciones de actuación son:

Reportar y bloquear el contacto sospechoso en la red social o plataforma de mensajería.

Contactar al banco de forma inmediata si se han facilitado datos financieros o realizado transferencias.

Recopilar pruebas que permitan demostrar el fraude.

Denunciar ante la Policía o la Guardia Civil para activar la investigación correspondiente.



Una amenaza en expansión en TikTok

Los expertos coinciden en que este tipo de fraude se basa en un anzuelo psicológico muy poderoso: la promesa de ganar dinero fácil con un esfuerzo mínimo. Sin embargo, la realidad es que tras esa ilusión se esconde un esquema diseñado para erosionar la confianza digital y generar pérdidas económicas significativas.

La Guardia Civil y el INCIBE recalcan que la mejor protección es la prevención: dudar de lo que parece demasiado bueno para ser cierto y recordar que, en el ámbito de internet, la prudencia es siempre la mejor defensa.