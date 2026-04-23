Foro Nuclear aplaude la recomendación europea de evitar el cierre prematuro de las centrales nucleares

El paquete de medidas que ha propuesto la Unión Europea para paliar la crisis energética bajo el nombre AccelerateEU afirma que “la energía nuclear es un componente importante de las estrategias de descarbonización, competitividad industrial y seguridad de suministro”. Pide, además, evitar el cierre anticipado de las centrales nucleares existentes, una recomendación que Foro Nuclear valora positivamente.

Después de las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que definió como un “error estratégico” de Europa el haber dado la espalda a la energía nuclear, la CE publica ahora un conjunto de medidas para reforzar la resiliencia energética con el fin de conseguir energía asequible sin poner en riesgo la seguridad de suministro.

Foro Nuclear valora muy positivamente este enfoque pragmático

En este documento, se propone evitar el cierre prematuro de la capacidad nuclear existente por su contribución a reducir el uso de combustibles fósiles. Foro Nuclear valora muy positivamente este enfoque pragmático y basado en la evidencia técnica. “Europa afronta un momento decisivo. Acelerar la transición energética exige decisiones realistas, tecnología madura y una regulación alineada con los objetivos climáticos e industriales. La energía nuclear forma parte de esa solución”, asegura la presidenta de Foro Nuclear, Marta Ugalde.

Por otro lado, la Comisión Europea considera que “las centrales nucleares suministran electricidad limpia, adecuada para mejorar la integración del sistema y aportar flexibilidad, lo que facilita un mayor despliegue de otras tecnologías limpias. Estos beneficios repercuten en todo el sistema energético de la UE”.

Para Marta Ugalde, “la Comisión Europea ha lanzado un mensaje claro a los Estados miembros: mantener en operación segura las centrales nucleares existentes es una pieza clave para la competitividad, la seguridad de suministro y los objetivos de descarbonización. España tiene la oportunidad de alinearse con Europa en esta cuestión, aprovechando el valor añadido que aporta la energía nuclear a un sistema eléctrico robusto, sostenible y orientado a futuro”.