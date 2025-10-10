La guerra BBVA-Sabadell sigue el último día de opa: nuevas acusaciones cruzadas de juego sucio

Hoy es el último día para acudir a la opa del BBVA al Banco Sabadell y las acusaciones cruzadas sobre juego sucio de los dos bancos también han aparecido en escena.

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha calificado como bulos y falsas y sesgadas algunas informaciones publicadas durante el proceso de su opa al Sabadell, cuyo plazo de aceptación termina este viernes y cuyo resultado se conocerá el próximo 17 de octubre. Mientras tanto, el CEO del Sabadell, César González Bueno, sostiene que la cifra del 50% de aceptación de la opa que maneja el BBVA es falsa

En una entrevista radiofónica, Torres Vila se refería así a algunas informaciones que apuntaban a un acuerdo con el magnate mexicano David Martínez, que posee un 3,86 % de Banco Sabadell y que ya anunció que acudiría a la oferta.

Martínez, ha dicho Torres Vila, ha acudido a la opa por voluntad propia, pero con estos bulos se ha intentado confundir a los accionistas del banco.

El presidente de BBVA ha rechazado que vaya a haber una segunda opa si la actual no llega a término, y es que aunque «es una posibilidad», no tiene sentido esperar a esa segunda oferta «digan lo que digan».

Sabadell rechaza por ‘voluntaristas’ cifras de aceptación de la opa que sostiene BBVA

Por su parte, El consejero delegado del Banco Sabadell, César González Bueno, ha asegurado que las cifras de aceptación de la opa de BBVA, que esta entidad eleva al 50 %, son «voluntaristas», ya que sus propias estimaciones indican que apenas «rozan el 30 %».

En otra entrevista radiofónica, González Bueno ha indicado que los números, que «hemos hecho por delante y por detrás, por arriba y por abajo», muestran que la aceptación roza el 30 %, es decir, que puede estar por encima o por debajo, pero no pasar de ahí.

Lo único que les consta de forma fidedigna son los datos de accionistas minoritarios, el 80 % de los clientes del banco, pero que son «cifras minúsculas».

González Bueno, que en todo momento ha defendido que habrá una segunda opa, ha restado importancia al día después en caso de llevarse a cabo la operación y ha puesto el foco en lo realmente importante, que son los accionistas del Sabadell, y ha asegurado que en todo caso a la entidad «le queda cuerda para rato».