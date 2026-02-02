Los beneficios del BPI portugués, controlado por CaixaBank, cayeron un 13% en 2025

El Banco BPI portugués, controlado por CaixaBank, tuvo unos beneficios de 512 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 13 % respecto a 2024, cuando fueron de 588 millones de euros, ha informado este lunes la entidad.

En Portugal, el lucro económico fue de 489 millones de euros, lo que supone una caída del 4 % respecto al ejercicio anterior, que la entidad achaca a la reducción de los ingresos por intereses derivada de la revisión de los precios de los créditos con índices más bajos.

Por su parte, las operaciones en Angola y Mozambique aportaron un total de 22 millones de euros. El 2025 estuvo marcado por la venta de un 29,75 % de su participación en el Banco de Fomento Angola (BFA), que fue la mayor operación en África en 2025 y la mayor jamás realizada en el país africano.

Además, la Fundación ‘la Caixa’, en colaboración con el BPI, invirtió casi 50 millones de euros en programas sociales, investigación, becas y cultura en Portugal.

A pesar del crecimiento interanual del 7 % en el crédito y del 9 % en los recursos de clientes, el crecimiento del volumen de negocio no logró compensar el impacto de la bajada de los tipos de interés del mercado sobre el margen financiero, lo que explica la reducción interanual del 8 % del producto bancario.

El BPI agregó que la rentabilidad del capital tangible recurrente en Portugal ascendió al 15,6 %

Este, que es equivalente a los ingresos de la entidad, se situó en 1.200 millones de euros el año pasado, mientras que el margen financiero también disminuyó, un 10 %, hasta los 875 millones de euros «debido al ‘repricing’ del crédito con índices inferiores a los del mismo periodo del año anterior».

El BPI agregó que la rentabilidad del capital tangible recurrente en Portugal ascendió al 15,6 % en 2025, e informó que los costos recurrentes se mantuvieron «controlados» (+4 %), mientras que el coste del riesgo se situó en el 0,08 %.

En cuanto a la cartera total de crédito a clientes aumentó un 7 % interanual, hasta alcanzar los 33.300 millones de euros, lo que supone un incremento interanual de 2.200 millones de euros. Los préstamos para vivienda avanzaron un 13 %, hasta los 17.200 millones de euros.

En ese sentido, la contratación de nuevos créditos hipotecarios alcanzó los 3.900 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento interanual del 35 % y una cuota de mercado en la producción del 15,1 % hasta noviembre de 2025.

La cartera de crédito a empresas avanzó el 3 %

La cartera de crédito a empresas avanzó el 3 % hasta los 12.400 millones de euros, impulsada por el fuerte estímulo a la financiación de pymes, que aumentó un 10 % interanual hasta alcanzar los 6.800 millones de euros.

En general, los recursos de clientes se incrementaron el 9 %, totalizando 43.700 millones de euros a finales de 2025: En este apartado los depósitos aumentaron el 7 %, hasta 32.500 millones de euros.

Respecto a la solvencia, el CET1 se situó en el 14 %.

La entidad financiera también resaltó la trayectoria de crecimiento de la Banca Digital: los canales digitales registraban un millón de usuarios habituales a finales de 2025, con 60.000 nuevas adhesiones al canal móvil.

El presidente ejecutivo del BPI, João Pedro Oliveira e Costa, destacó que el ejercicio se caracterizó por «un crecimiento constante del volumen de negocio del banco, respaldado por la dinámica comercial y el entorno favorable de la economía portuguesa».

CaixaBank se hizo con el control del BPI en febrero de 2017 a través de una opa, que dejó el 84,5 % del capital en sus manos. Desde entonces fue comprando el restante capital de la entidad lusa hasta hacerse con el 100 %.