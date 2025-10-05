Carlos Cuerpo, ministro de Economía, clausurará el encuentro financiero al que asisten tanto el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, como el del Banco Sabadell, César González-Bueno.

Los CEO de ambos bancos se ven las caras

Los consejeros delegados de BBVA, Onur Genç, y del Banco Sabadell, César González-Bueno, participarán en un encuentro financiero organizado en Madrid, que comienza este lunes, en la semana en que finaliza el plazo que tienen los accionistas del Sabadell para aceptar la oferta del BBVA.

La primera jornada del encuentro, dedicada al sector bancario, la abrirá el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y en ese primer día está prevista la participación del consejero delegado del Sabadell.

También estarán en esa primera jornada el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán; el director general de la CECA, Antonio Romero, y la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz.

Los consejeros delegados de Unicaja, Isidro Rubiales; de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela; de Ibercaja, Víctor Iglesias; de Banca March, José Luis Acea, y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, también participarán el lunes.

La primera jornada del encuentro, en el que, entre otras cuestiones, se hablará del refuerzo del marco de supervisión, de la simplificación regulatoria en Europa y de la rentabilidad bancaria en el complejo escenario geopolítico actual, finalizará con la intervención del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, interviene el martes

El encuentro, que finalizará el martes con una jornada dedicada al sector asegurador, quedará clausurado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y antes de él intervendrá el consejero delegado del BBVA, Onur Genç.

Esa segunda jornada la abrirá la presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, EIOPA, Petra Hielkema, y en ella participarán los presidentes de Mapfre, Antonio Huertas, y el de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, así como la presidenta de la patronal aseguradora, Unespa, Mirentxu del Valle.

Los consejeros delegados de VidaCaixa y Línea Directa, Javier Valle y Patricia Ayuela, respectivamente, y el director general de Santa Lucía Seguros, Andrés Romero, también intervendrán ese día, en el que también participarán directores financieros y de tecnología de grandes aseguradoras.