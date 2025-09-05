Los helicópteros de Tráfico, en tierra desde el 1 de septiembre por no renovar el contrato de mantenimiento

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige a la Dirección General de Tráfico (DGT) que depure las responsabilidades que han provocado que la flota de helicópteros de la Unidad de Medios Aéreos (UMA) permanezca en tierra desde el 1 de septiembre porque el contrato de servicio de mantenimiento ha terminado y no se ha procedido a una nueva adjudicación.

CSIF atribuye la situación a la desidia de los responsables de convocar el nuevo concurso de mantenimiento, que han dejado pasar el tiempo hasta que la concesión actual concluyó sin un nuevo adjudicatario. En este sentido, hemos pedido a la Mesa Delegada de Tráfico que dé explicaciones sobre lo ocurrido y sobre los plazos previstos para que los nueve aparatos de la flota vuelvan a volar.

La flota de helicópteros de la DGT se encuentra actualmente obsoleta y sin contrato de mantenimiento, denuncian desde el sindicato CSIF

El CSIF califica a los helicópteros de la DGT, un organismo dependiente del Ministerio del Interior, dirigido por el exjuez Marlaska, como de esenciales tanto para labores de control aéreo como de seguridad vial, y que las funciones que realizan no pueden realizarse por drones, por lo que insta a la DGT a que acelere el proceso de licitación del nuevo contrato de mantenimiento.

La situación se complica aún más teniendo en cuenta que la flota de helicópteros se encuentra actualmente obsoleta, por lo que CSIF considera necesario una renovación urgente. La antigüedad de los aparatos exige que tengan un mayor mantenimiento, a lo que se añade la complicación de las averías que sufren por la dificultad para encontrar repuestos al estar descatalogados.