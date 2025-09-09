El Banco Sabadell aprobó el 6 de agosto en dos juntas extraordinarias la venta de TSB y el pago de dividendo.

Los minoritarios del Sabadell piden escuchar al consejo del banco antes de decidir sobre la opa del BBVA

La Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell ha instado a los accionistas a esperar a conocer la opinión del consejo de administración de la entidad catalana antes de decidir si acuden al canje que propone la opa del BBVA.

Los minoritarios han recordado que «no es necesario acudir de manera inmediata al canje» y que «rechazar la oferta es tan sencillo como no acudir», según ha explicado este martes la asociación en un comunicado.

A su juicio, todos los accionistas «deberían esperar a conocer la posición oficial del consejo antes de tomar una decisión sobre su participación en el canje».

Los accionistas del Sabadell pueden aceptar la oferta de BBVA por sus títulos desde ayer, 8 de septiembre, y hasta el próximo 7 de octubre, y el consejo de administración cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para emitir su informe sobre la operación.

El informe, que contendrá una valoración sobre si la oferta del BBVA resulta adecuada o no para los intereses de los accionistas, aparece como «una pieza clave» que a tener en cuenta, ha subrayado la asociación de minoristas.

Esta organización insiste en calificar la oferta de BBVA como de «ofensiva» y ha recordado que el banco no ha mejorado la inicial y que la prima sigue en negativo, lo que significaría «aceptar perder dinero en lugar de beneficiarse del valor real de los títulos».

Además, alerta de que el BBVA intenta controlar el banco «con sólo un 30 % del capital» y que el canje «acarraría un mayor coste fiscal para los minoritarios» porque, en caso de tirar adelante la opa, la política de dividendos de Banco Sabadell «se revisaría a la baja».

La opa que el BBVA ha lanzado por el 100 % de la entidad catalana supone un cambio de una acción de BBVA de nueva emisión y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.