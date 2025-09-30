Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2024, con 44.755 euros por habitante

La política económica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, basada en principios tan básicos como una política fiscal que beneficia al ciudadano y a las inversiones y no a las arcas de la Administración para su despilfarro en gasto público, da sus frutos y colocan a Madrid como la comunidad autónoma más rica de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2024, con 44.755 euros por habitante, más de 3.700 euros por ciudadano que la segunda, el País Vasco (41.016 euros).

Tras el País Vasco se sitúa Navarra (39.076 euros) y ya fuera del pódium aparece Cataluña, con 37.426 euros, 7.239 euros menos que Madrid, el 16,37%, evidenciando las dos políticas totalmente diferentes, donde los catalanes sufren la mayor presión fiscal de España y los madrileños de las más bajas. Cataluña, considera como bono basura en los mercados, es. además, la comunidad que más impuestos y regulaciones propias tienen, a diferencia de Madrid, que se sitúa en el lado opuesto.

Por encima de la media de 32.633 euros también se situaron Aragón (36.446 euros), Baleares (36.011 euros) y La Rioja (34.475 euros).

La media de la UE son 39.870 euros solo superados por Madrid, por y País Vasco.

Las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), seguidas de Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros).

Seis comunidades autónomas – Murcia, Canaria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña- superaron en 2024 el crecimiento económico anual del conjunto del país que fue del 3,5 %, mientras que las otras once y las dos ciudades autónomas crecieron por debajo de la media.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Murcia registró el mayor aumento de PIB (4,5 %), seguida de Canarias (4,4 %) y Baleares (4,2 %).

Por el contrario, las regiones que registraron el menor avance real de su PIB fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1 %) y Melilla (1,2 %), y Cantabria (2,3 %).

El INE destaca que todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE), que fue del 1 %.