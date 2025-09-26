Mapfre crea 76 nuevos puestos directivos con la renovación de su estructura territorial

La aseguradora Mapfre ha acometido la renovación de su estructura territorial que, a partir de enero de 2026, contará con 76 nuevos puestos directivos con los que aspira a reforzar su crecimiento, según informa la compañía en un comunicado.

La nueva estructura comercial, «más ligera que la anterior», indica la nota, contará con 19 direcciones regionales, que se distribuyen en función de diferentes factores, como el territorio, la afinidad regional, la proximidad, la población, el volumen de negocio o la potencialidad de crecimiento.

Cada dirección regional tendrá, a su vez, tres direcciones comerciales -Empresas y patrimoniales; Vida, y Clientes y desarrollo de red-; hasta ahora, Mapfre contaba con 9 direcciones generales territoriales y 24 direcciones territoriales.