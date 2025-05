Más esperpento en la opa del BBVA al Sabadell: ERC lleva al Parlamento catalán una resolución en contra

Francisco Perarnau. El esperpento que vive la opa del BBVA al Banco Sabadell, -se ha pasado un año bajo análisis de la CNMC que finalmente la ha aprobado con el visto bueno incluso del consejero del prófugo Puigdemont en Competencia-, con el referéndum popular de Sánchez, donde todos pueden opinar, estén afectados o no, más las injerencias políticas, ensañamiento de empresarios, sindicatos, ONG, asociaciones de vecinos, protectoras de animales, foros culturales, taurinos, antitaurinos, youtubers, influencers, tiktokers… da una vuelta de tuerca más con la presentación de ERC en el Parlamento catalán de una resolución para que el Gobierno deniegue la operación.

Ya no son solo los accionistas del BBVA o del Sabadell los que miran perplejos todo lo que está sucediendo, que deberían ser los únicos con voz y voto en esta opa, si no que es toda la comunidad financiera internacional la que no da crédito al cúmulo de despropósitos que rodea a estos dos bancos, entidades privadas y cotizadas en Bolsa sin capital público alguno. Los únicos que deberían decidir son los accionistas, aceptándola si les parece atractiva, o rechazándola si no es así por el canje ofrecido del banco vasco al catalán. No debería haber más criterio que ese una vez resueltos los problemas de competencia por parte de la CNMC.

Según informa EFE, ERC ha registrado este miércoles en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para exigir al Gobierno del Estado que «deniegue» la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell.

En un comunicado, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la opa «no beneficia» a las empresas catalanas ni a los usuarios y ha alertado de que, en este tema, «hay quien dice una cosa y hace la contraria, y las cosas deben quedar bien claras».

ERC pide que todo el mundo se retrate en la opa del BBVA al Sabadell cuando los únicos que deberían hacerlo son sus accionistas

El pronunciamiento de Junqueras llega horas después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya explicitado su rechazo a la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, una «opinión clara» que ha dicho que está «en sintonía» con lo que piensa una mayoría de catalanes.

El grupo parlamentario de ERC impulsa una propuesta de resolución que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que, en aras del interés general y con el fin de velar por el equilibrio económico dentro del Estado, acuerde denegar la autorización de la opa.

Con esta votación en el Parlamento catalán, según Junqueras, «todo el mundo se tendrá que pronunciar con claridad», para que «nadie continúe alimentando la confusión».

El único problema es que los únicos que deberían opinar en la opa del BBVA al Sabadell son sus respectivos accionistas y no «todo el mundo» para que al final de todo el proceso el poder político haga lo que le venga en gana o más le convenga. Y si no que se lo pregunten a Talgo o a otras empresas cotizadas con capital público, como Redeia, Indra, Telefónica, Enagás, Ebro Foods o Aena, excepto CaixaBank, que pese a que el Estado a través del FROB tiene un 16,117%, se mantiene curiosamente al margen de las injerencias políticas en su gestión y el Gobierno se conforma, a diferencia de las otras, con un solo consejero (consejera en este caso) y con ningún cargo representativo de presidente o vicepresidente o ejecutivo de responsabilidad.