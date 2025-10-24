Oliu cree que el Sabadell sale reforzado tras la incertidumbre de la opa del BBVA

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que la entidad bancaria ha salido fortalecida tras el periodo de incertidumbre generado por la fallida opa del BBVA porque ha mejorado en todos sus parámetros y cuenta con el «apoyo abrumador» de los accionistas.

«Estamos satisfechos por haber aclarado nuestro futuro y poder seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes que es nuestra misión», ha señalado en Oviedo, donde asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Oliu ha dicho sentirse «muy satisfecho y muy orgulloso» de la confianza depositada por los accionistas del banco, hacia los que ha dicho sentir una «gran responsabilidad» y a los que durante todo este periodo ha tenido presentes para «defender lo que creía que era bueno para todos ellos».

En su opinión, en el fondo es bueno para los accionistas lo que es bueno para los clientes, que al final son la base a partir de la cual desde el banco dan servicio y generan valor.

A partir de ahora, ha añadido, «toca trabajar en lo de siempre: en el beneficio de clientes y accionistas» y en cumplir con todos los planes que el banco ha hecho públicos y puesto en común.

«Los vamos a cumplir. El equipo ejecutivo está absolutamente ilusionado y estoy seguro de que los van a cumplir», ha asegurado el presidente del Sabadell, que ha evitado pronunciarse sobre la situación en la que queda el presidente del BBVA, Carlos Torres, tras el fracaso de la OPA.

Oliu, presidente del Sabadell, señala que Torres, presidente del BBVA es «un buen amigo» que ha defendido su proyecto

Tras afirmar que se trata de «un buen amigo», se la limitado a señalar que el presidente del BBVA «ha defendido su proyecto» y él el suyo y que, tras «terminar de la forma que ha terminado, lo lógico es que cada uno realice su proyecto».