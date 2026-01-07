Plenium Partners y Bankinter Investment compran una residencia de estudiantes en Italia

El grupo de inversión español Plenium Partners y Bankinter Investment han anunciado su entrada en el sector de las residencias de estudiantes en Italia con la adquisición de un activo en Turín con capacidad para 331 camas.

Con esta operación, ambas firman suman ocho proyectos bajo gestión, con más de 3.600 camas repartidas en residencias de estudiantes en España, Portugal y, ahora, Italia, según han subrayado en un comunicado.

En concreto, el activo de Italia se sitúa en el entorno de la universidad de Turín y cuenta con dos edificios. Presta servicio desde septiembre de 2024 y dispone de zonas de estudio, cocina, cafetería, espacios deportivos, zonas verdes, de descanso, lavandería y 21 habitaciones para alojamiento turístico de corta estancia.

La residencia está gestionada bajo la marca Relife.

Plenium Partners y Bankinter aspiran a consolidar su plataforma de residencias de estudiantes

Con esta inversión, Plenium Partners y Bankinter aspiran a consolidar su plataforma de residencias de estudiantes para el sur de Europa.

Fundada en 2007 y con sede en Madrid, Plenium Partners acumula una inversión superior a los 7.500 millones de euros, especialmente en el ámbito de las infraestructuras.

Por su parte, en los últimos nueve años, Bankinter Investment ha lanzado 31 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido por los inversores de más de 5.200 millones, lo que, incluyendo la financiación de proyectos, representa actualmente una cartera de activos bajo gestión que supera los 7.400 millones.