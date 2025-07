¿Qué hacer si eres víctima de estafa durante tus vacaciones de verano?

Sara Anguera. El verano, para muchas personas, es sinónimo de descanso, viajes y desconexión. Pero en medio del entusiasmo por las vacaciones, algunos viajeros se enfrentan a un problema que puede arruinar completamente la experiencia: ser víctimas de una estafa. A lo largo de los últimos años, las denuncias por fraudes relacionados con alojamientos falsos, vuelos cancelados sin reembolso o servicios turísticos inexistentes han aumentado de forma considerable. La digitalización del turismo ha traído grandes ventajas, pero también ha abierto la puerta a nuevos métodos de engaño. ¿Qué hacer si te estafan en tus vacaciones?

Uno de los casos más comunes es el de los alojamientos fraudulentos. Puede suceder que, al llegar a tu destino, descubras que el hotel que reservaste no existe, que el apartamento que viste en una plataforma como Airbnb no se corresponde con el que te entregan, o que directamente no hay alojamiento alguno. En ese momento, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez.

Lo primero es recopilar todas las pruebas posibles: confirmaciones de reserva, correos electrónicos, capturas de pantalla del anuncio y comprobantes de pago. Si hiciste la reserva a través de una plataforma reconocida, como Airbnb o Booking, debes abrir inmediatamente una reclamación desde su sistema de atención al cliente. En la mayoría de los casos, estas plataformas cuentan con políticas de protección al consumidor que te permitirán obtener un reembolso o una solución alternativa.

¿Qué hacer si te estafan con los billetes de tu transporte?

En el caso de haber pagado por fuera de la plataforma, algo que nunca se recomienda hacer, es probable que te enfrentes a un fraude sin cobertura. En estos casos, es fundamental denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya que podrías estar ante un delito de estafa tipificado en el Código Penal. También es aconsejable informar al banco si el pago se realizó con tarjeta, ya que algunas entidades permiten iniciar un procedimiento de retroceso del pago (chargeback), especialmente en el caso de tarjetas de crédito.

Otra situación habitual en vacaciones de estafa es la cancelación o alteración de vuelos sin compensación. En la Unión Europea, el Reglamento 261/2004 protege a los pasajeros frente a retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque por causas atribuibles a la aerolínea. Si te ocurre algo así, tienes derecho a reembolso, reubicación en otro vuelo o compensaciones económicas que pueden alcanzar los 600 euros, dependiendo de la distancia del trayecto y el tiempo de espera.

Es importante conservar todos los documentos del viaje, billetes, tarjetas de embarque, facturas de gastos derivados del retras, y reclamar directamente a la aerolínea. Si esta no responde en el plazo legal, puedes acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o recurrir a plataformas especializadas en reclamaciones como Reclamador, Flightright o AirHelp.

¿Cómo evitar la estafa en las vacaciones?

En los casos en los que el problema afecte a un paquete turístico contratado a través de una agencia, como ocurre cuando reservas conjuntamente vuelo y hotel, el responsable legal es el organizador del viaje, es decir, la agencia. La legislación española obliga a los operadores turísticos a ofrecer soluciones inmediatas, reembolsos proporcionales y, en algunos casos, indemnizaciones por los daños ocasionados. Si la agencia no da respuesta, puedes interponer una reclamación formal ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o ante la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma.

A la hora de evitar fraudes, la prevención es fundamental. Desconfía de ofertas demasiado atractivas, verifica siempre la autenticidad del alojamiento en Google Maps o en foros de viajeros, consulta las reseñas recientes y nunca realices pagos por fuera de las plataformas oficiales. El uso de tarjetas de crédito, además de ser más seguro, ofrece una protección adicional en caso de disputa.

Finalmente, si el perjuicio económico ha sido relevante y existen indicios claros de que alguien actuó con ánimo de engañar, no dudes en acudir a la vía penal. Las estafas en vacaciones no son simples errores o malentendidos comerciales: pueden ser delitos perseguibles por la justicia. Presentar una denuncia formal no solo puede ayudarte a recuperar tu dinero, sino también a prevenir que otras personas caigan en la misma trampa.

Las vacaciones deberían ser un tiempo de tranquilidad, no de conflictos ni decepciones. Por eso, estar informado y saber cómo actuar es la mejor herramienta para disfrutar del verano con seguridad y confianza. Ante cualquier duda o situación irregular, acudir a asociaciones de consumidores como FACUA u OCU puede marcar la diferencia entre resignarse ante una pérdida o recuperar lo que te corresponde por derecho.