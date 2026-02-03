Santander acuerda comprar Webster Bank por 12.200 millones de dólares

Banco Santander, S.A. (“Santander”) ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation (“Webster”), la empresa matriz de Webster Bank, N.A., una entidad diversificada de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), en una operación que dará lugar a un banco más fuerte y competitivo para sus clientes.

Esta operación une dos entidades muy complementarias y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos, al tiempo que refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades.

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, complementa a Santander US al situar a la resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país por activos y entre las cinco mayores por depósitos en los principales estados del noreste de Estados Unidos.

Ana Botín: «Operación es estratégicamente clave para nuestro negocio en Estados Unidos»

Para Ana Botín, presidenta del Banco Santander, «este acuerdo supone un paso muy relevante para Santander, ya que crea un banco más fuerte para los clientes y las comunidades en las que damos servicio. Webster es una de las entidades más eficientes y rentables entre sus comparables y la integración de dos franquicias tan complementarias nos permite ampliar los productos, la tecnología y las capacidades, con claras oportunidades de generación de ingresos derivadas de una entidad conjunta más sólida y con mayor capacidad«.

Añade que «esta operación es estratégicamente clave para nuestro negocio en Estados Unidos y, al mismo tiempo, una adquisición complementaria (bolt-on) para el grupo. Nos permite reforzar nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, lo que mejora nuestro mix de financiación y perfil económico, con una reducción del coste de financiación, y nos sitúa camino de alcanzar un RoTE de en torno al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país«.

Santander, un banco más sólido para los clientes y las comunidades

Fundado en 1935, Webster da servicios a particulares, familias y empresas en actividades de banca minorista, banca de empresas y servicios financieros para el sector sanitario. Webster cuenta con una sólida posición en mercados de alto poder adquisitivo y en financiación a empresas de tamaño medio, con una fuente de depósitos estable y atractiva, junto con una red de oficinas complementaria en el noreste de Estados Unidos.

Santander es reconocido en Estados Unidos por la solidez de su negocio de financiación al consumo y, más recientemente, por el refuerzo de sus capacidades de captación digital de depósitos (Openbank), que permiten financiar de forma rentable sus negocios de concesión de crédito en el país. Se espera que la adquisición de Webster acelere esta estrategia mediante la integración de uno de los captadores de depósitos más eficientes del mercado estadounidense, con costes de financiación de primer nivel, lo que impulsará una mejora significativa proforma del coste conjunto de fondeo.

Para los clientes, este acuerdo significa lo siguiente:

Acceso a una red más amplia de oficinas y canales de servicio.

Capacidades reforzadas de banca digital y móvil.

Ampliación de la oferta de productos en los segmentos de banca minorista, empresas y ahorro del sector sanitario.

Continuidad de un modelo de servicio relacional y de proximidad, respaldado por la escala y la solidez de uno de los mayores grupos bancarios del mundo.

Hasta el cierre de la operación, Santander y Webster continuarán operando como entidades independientes y no se producirán cambios en las cuentas de los clientes, el acceso a oficinas ni en el servicio cotidiano de Santander ni de Webster.

Calidad en el proceso de integración

Santander está muy comprometido con mantener elevados niveles de calidad de servicio durante el proceso de integración, así como con seguir invirtiendo en tecnología, innovación y experiencia de cliente en todo Estados Unidos.

Christiana Riley, CEO de Santander US, dijo: “Esta adquisición supone un paso relevante para reforzar nuestra presencia en banca de empresas y completar nuestra red de oficinas de banca minorista y nuestra escala, en particular en Connecticut, donde estamos comprometidos con mantener una amplia presencia de sucursales. La operación amplía de forma significativa nuestra franquicia comercial, da lugar a un mix de negocio más equilibrado y nos posiciona para un crecimiento sostenible a largo plazo».

Añade que «también es importante la incorporación de un equipo directivo de gran talento, con una sólida trayectoria en la construcción de un banco de alta calidad, y estamos entusiasmados con el valor que podemos crear conjuntamente para nuestros clientes y las comunidades a las que damos servicio. La actual sede de Webster en Stamford (Connecticut) será un centro corporativo clave para Santander, junto con las que ya tiene en Boston, Nueva York, Miami y Dallas.”

John Ciulla, director general y CEO de Webster, afirmó: “Esta es una gran operación que reúne fortalezas complementarias y un compromiso compartido con la excelencia. Al ser más grandes tendremos una mayor escala, mayores capacidades y nuevas oportunidades de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo el foco en las personas que definen nuestro éxito. Tengo muchas ganas de incorporarme al equipo de Santander y reforzar nuestra capacidad para apoyar a los clientes con una mayor presencia geográfica. Como banco con sede en Connecticut y profundas raíces en el estado, mantenemos nuestro compromiso con las comunidades a las que damos servicio en la región”.

Aspectos clave de la transacción y la valoración

En virtud de los términos del acuerdo, la valoración implícita Webster es de 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros), con una contraprestación de 48,75 dólares en efectivo y [2,0548] acciones de Santander mediante American Depositary Shares por cada acción de la entidad adquirida, lo que supone 26,25 dólares por acción, calculados sobre la base del precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander durante el periodo de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio EUR/USD de 1,1840 a 2 de febrero de 2026. Esto supone una contraprestación total de 75,00 dólares por acción de Webster.

La contraprestación total valora Webster con una prima del 14% sobre el precio medio ponderado por volumen de la acción de Webster de 65.75 dólares durante el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026. Esto equivale a un múltiplo precio/beneficio (PER) de 10 veces los beneficios previstos de Webster por el consenso del mercado para 2028, o de 6,8 veces tras los ahorros de costes previstos.

La estructura de la contraprestación representa un 65% en efectivo y un 35% en acciones de nueva emisión de Santander, en forma de American Depositary Shares o, en su caso, acciones ordinarias de Santander.

Christiana Riley continuará como country head de Santander en Estados Unidos y CEO de Santander Holdings USA (SHUSA)

Una vez completada la operación, Christiana Riley continuará como country head de Santander en Estados Unidos y CEO de Santander Holdings USA (SHUSA). El actual CEO de Webster, John Ciulla, será el CEO de Santander Bank NA (SBNA), entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster. Luis Massiani, director general y de operaciones (COO) de Webster, asumirá el cargo de COO tanto de SHUSA como de SBNA, con responsabilidad para liderar el proceso de integración reportando tanto a Riley como a Ciulla. Esta estructura garantizará la continuidad del equipo directivo y una estrecha conexión con clientes, empleados, comunidades y reguladores.

La amplia experiencia en integraciones de los equipos de Santander y Webster garantizará una transición ordenada, con foco en la continuidad del servicio, el compromiso de los empleados y la ejecución de las sinergias.

John Ciulla y Luis Massiani continuarán desempeñando sus funciones desde la actual sede de Webster en Stamford (Connecticut), que se convertirá en oficina corporativa clave para Santander, junto con sus oficinas corporativas en Boston, Nueva York, Miami y Dallas. Tim Ryan continuará presidiendo el consejo de administración de SHUSA.

Encaje estratégico claro y hoja de ruta para la creación de valor para el accionista del Santander

Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido uno de los principales generadores de valor del grupo, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres años y el cumplimiento de todos los objetivos fijados en el Investor Day.

Tras esta adquisición, Santander pasará a ser uno de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos, con un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, de acuerdo con cifras a 31 de diciembre de 2025.

Se espera que la operación mejore de forma significativa el negocio de Santander en Estados Unidos:

Dará lugar a un perfil de negocio más equilibrado, al unir la fortaleza de Santander en financiación al consumo con la posición de Webster en banca de empresas.

Se espera que la ratio neta de préstamos sobre depósitos del negocio resultante mejore desde el 109% actual de Santander en Estados Unidos hasta alrededor del 100%.

La base de depósitos única de Webster reforzará el perfil de financiación del grupo resultante, permitiendo una reducción del coste de financiación.

Además, se espera que la operación genere sinergias de costes significativas, de aproximadamente 800 millones de dólares[2], equivalentes a en torno al 19% de la base de costes conjunta, gracias a la experiencia en integraciones de Santander y Webster, y a un modelo de ejecución disciplinado. Con ello, Santander en Estados Unidos prevé mejorar su ratio de eficiencia en Estados Unidos hasta situarla por debajo del 40% en 2028.

Retornos financieros atractivos con una sólida disciplina de capital

Se espera que la operación genere retornos financieros atractivos y mantenga al mismo tiempo la fortaleza de capital de Santander:

Retorno sobre el capital invertido para Santander de aproximadamente el 15%.

Aportación positiva al beneficio por acción del grupo de en torno al 7-8% en 2028.

RoTE de Santander en Estados Unidos del 18% en 2028, impulsado por la mayor escala, las sinergias de costes, la mejora de la estructura de financiación y la continuidad de la transformación orgánica.

Ratio de capital CET1 del grupo del 12,8% tras el cierre de la operación[3], manteniendo todos los objetivos de recompra de acciones[4], y por encima del 13% en 2027, lo que permitirá situar los niveles de capital en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%).

La operación se financiará con exceso de capital y generación futura de capital, lo que refuerza la flexibilidad de Santander y su capacidad de creación de valor a largo plazo.

Santander cuenta con una larga y probada trayectoria en la ejecución e integración de adquisiciones en sus mercados principales, apoyada en un modelo operativo consistente y en plataformas tecnológicas líderes en el mercado.

La operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las correspondientes aprobaciones regulatorias y la autorización de los accionistas de Webster y de Santander, y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America Europe DAC actúan como asesores financieros de Santander, Davis Polk & Wardwell LLP como su asesor legal en Estados Unidos y Uría Menéndez como su asesor legal en España.