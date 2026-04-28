Santander ayudó a casi 10 millones de personas en 2025 a mejorar su formación y oportunidades

Banco Santander apoyó en 2025 a 9,9 millones de personas y organizaciones en todo el mundo a través de iniciativas de educación, empleabilidad y emprendimiento, además de educación financiera y acción social. La cifra supone un incremento del 9% respecto al año anterior y una inversión de 163,8 millones de euros.

Los programas de apoyo a la comunidad del Santander son clave en su agenda de sostenibilidad para contribuir al progreso económico y social en un contexto marcado por la transformación del empleo, la aceleración digital, la necesidad de recualificación profesional* y el aumento de la vulnerabilidad económica, especialmente en Europa.

Más formación y competencias digitales

De los casi 10 millones de personas alcanzadas, más de 4,6 millones participaron en programas de educación, mejora de competencias profesionales y emprendimiento. El impacto se ha duplicado respecto a 2024 por el mayor alcance de los contenidos formativos y servicios digitales

En los últimos años, la entidad ha intensificado su apuesta por la formación continua como respuesta a los cambios estructurales del mercado laboral y a la creciente demanda de competencias digitales y tecnológicas. Destaca su plataforma global gratuita de aprendizaje y desarrollo profesional, Santander Open Academy, a la que pueden acceder tanto clientes como no clientes del banco. En 2025 ha ayudado a más de 2,8 millones de personas y ha llevado al banco a entrar, por tercer año consecutivo, en la lista ‘Change the World’ de Fortune, que reconoce a las empresas que generan un impacto social positivo.

Desde hace 30 años, Santander ha destinado más de 2.500 millones de euros a impulsar la educación, la empleabilidad y el emprendimiento Este compromiso, en colaboración con más de 1.000 universidades y entidades de 13 países, le ha permitido apoyar a millones de personas, empresas e instituciones académicas. “La educación, la empleabilidad y el emprendimiento son los pilares del crecimiento sostenible. Por eso, somos una de las empresas que más ha impulsado la educación en las últimas tres décadas”, destacaba recientemente la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Educación financiera y apoyo social

Por otra parte, otros 5,2 millones de personas accedieron a iniciativas de educación financiera o iniciativas que cubren otras necesidades sociales, orientadas a mejorar la autonomía económica y reducir el riesgo de exclusión o ayudar a afectados por emergencias humanitarias, entre otras acciones.

La educación financiera es otro eje estratégico en la agenda de sostenibilidad de la entidad. Una materia que se ha convertido en una prioridad global, como se deduce del informe del Santander “El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera”, que revela que el 81% de los encuestados en 10 países nunca recibió formación de este tipo en la escuela y, sin embargo, a la gran mayoría de ellos – el 84%- les hubiera gustado tenerla. Algo que los ciudadanos valoran ya por encima de asignaturas tradicionales como Historia y Ciencias y se sitúa como la segunda asignatura más importante para el progreso de las personas.

“Para Santander, promover la educación financiera es una responsabilidad permanente. Como banco, acompañamos a millones de personas y empresas en sus decisiones diarias. Por eso creemos que nuestro compromiso no puede limitarse a ofrecer productos y servicios, sino incluir también las herramientas que les permitan entenderlos” explicaba Ana Botín durante la presentación del informe en Londres.

Solo en 2025, 3,4 millones de personas accedieron a iniciativas y contenidos formativos sobre ahorro, consumo responsable, banca digital, ciberseguridad y prevención del fraude.

Casi 60.000 horas de voluntariado

El voluntariado de sus empleados constituye un elemento clave del impacto social del Banco. En 2025, los profesionales del Santander en los países en los que opera dedicaron 59.800 horas a iniciativas sociales, inclusión o educación financiera, además de acciones de apoyo medioambiental y respuesta a otras necesidades locales.

El apoyo a la comunidad demostrado por Banco Santander en 2025 refuerza cómo la entidad está contribuyendo al progreso económico y social de las personas y las empresas e impulsar el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades, un compromiso en el que la entidad continúa trabajando en 2026.